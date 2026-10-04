Mijenja se način plaćanja: Uvodi se digitalni evro?

Evropa sve ozbiljnije radi na uvođenju digitalnog evra, projekta koji bi mogao značajno promijeniti način na koji građani plaćaju, a trgovci naplaćuju robu i usluge.

Evropska centralna banka (ECB) digitalni evro vidi kao javnu alternativu postojećim elektronskim načinima plaćanja, ali i kao mogućnost da Evropska unija smanji zavisnost od velikih američkih platnih mreža, prije svega Vise i Masterkarda.

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Prema podacima GlobalData koje prenosi magazin Fortune, Visa i Masterkard su tokom 2025. godine obradili 47 posto ukupne vrijednosti kartičnih plaćanja u evrozoni. Zbog ovakve koncentracije, evropski zvaničnici platnu infrastrukturu sve više posmatraju ne samo kao pitanje finansija, već i kao pitanje ekonomske sigurnosti i strateške autonomije.

Digitalni evro bio bi elektronski oblik novca centralne banke i predstavljao bi dopunu gotovini, a ne njenu zamjenu. Građanima bi omogućio da javni novac koriste i prilikom digitalnih plaćanja. Za razliku od novca koji se nalazi na računima u komercijalnim bankama i predstavlja potraživanje prema tim bankama, digitalni evro bio bi direktna obaveza centralne banke.

Namjera je da se kroz digitalni evro uspostavi jedinstveno evropsko rješenje za svakodnevna plaćanja i istovremeno smanji oslanjanje na infrastrukturu velikih američkih kompanija. Ipak, pred ECB-om je ozbiljan zadatak – sistem će morati biti dovoljno jednostavan, siguran i praktičan da bi ga građani prihvatili, dok će trgovci morati imati jasan interes da ga uvedu u svoje poslovanje.

Uz tehnološki dio projekta, jedno od ključnih pitanja biće i koliko će koštati uspostavljanje i održavanje cijelog sistema.

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Upravo zbog velikih ulaganja i potrebe za širokim prihvatanjem, digitalni evro predstavlja jedan od najambicioznijih projekata modernizacije evropskog platnog sistema. Njegov konačni uspjeh zavisiće prije svega od toga koliko će građani i trgovci biti spremni da ga koriste.

(RadioSarajevo)