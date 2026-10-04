Oglasio se MUP Srpske: Tri incidenta, na jednom mjestu posmatrač nasrnuo na člana komisije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da se proces glasanja na Opštim izborima na području Republike Srpske odvija mirno, iako su evidentirani prekidi glasanja na biračkim mjestima.

Dodali su da su do 16,00 časova evidentirana tri incidenta na biračkim mjestima u Srpskoj.

BiH Incident na glasanju u Zenici

"09,45 časova u mjestu Čelebići, Grad Foča policijski službenici su postupali po prijavi narušavanja javnog reda i mira da je lice M.R. (posmatrač) fizički napalo lice P.O, člana Izborne komisije. Licu M.R. je izdat prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru (tuča i fizički napad)", saopšteno je iz MUP-a.

Drugi incident prijavljen je u 12,20 časova.

"Policijski službenici postupali su po prijavi lica N.B. na biračkom mjestu Pojezna, Grad Derventa da ga je verbalno napalo lice D.V. Protiv prijavljenog lica nadležnom sudu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz člana 8. Zakona javnog reda i mira (vrijeđanje)", pojašnjavaju u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Do trećeg incidenta došlo je u 15 sati kada je E.H. prijavio da je A.K. na biračkom mjestu Divič, Grad Zvornik upućivao uvrede njegovoj supruzi E.H., predsjednici tog biračkog mjesta. Policija je A.K. uručila prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja po članu 7. Zakona o javnom redu i miru (svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje).

"Podsjećamo, građanima su danas na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva koje rade do 19,00 časova. Građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju", kažu u MUP-u.

Zabrane

Iz Ministarstva podsjećaju i na zabrane u saobraćaju.

"U cilju preduzimanja mjera i radnji povodom nastupajućih Opštih izbora na području Bosne i Hercegovine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP 'Protivgradna preventiva Republike Srpske' A.D. Gradiška, kao i za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa danas i sutra, 05.10.2026. godine do 06,00 časa. Ministarstvo u sjedištu, PU i PS, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", objašnjeno je iz MUP-a.

Dodaju da je u istom periodu na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.