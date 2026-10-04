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Инцидент на гласању у Зеници

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04.10.2026 16:26

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Бирачко мјесто, избори 2026.
Фото: АТВ

Након јутрошњег кашњења због техничких проблема у Зеници, Какњу, Високом, Варешу, Усори и Маглају, изборни процес на биралиштима у Зеничко-добојском кантону протиче у складу с правилима.

Потврдила је то Фени портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова ЗДК-а Лејла Екиновић.

Само је, додаје, била једна пријава у Граду Зеница на неправилности са изборним материјалима.

"Извршене су провјере и установљено је да се ради о инциденту", казала је Екиновић.

Она није појаснила о каквом тачно инциденту је ријеч.

У граду Зеница, до 15 сати - након што је до 11 сати било гласало 10,38 одсто или 10.494 од регистрованих 101.103 гласача, гласало је 23,80 одсто или око 24.000 гласача , на 138 редовних те четири мобилна тима.

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Тагови :

Избори 2026

Зеница

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