Како смањити рачуне за струју током зиме: Ови апарати су кључни

Аутор:АТВ редакција
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Раст цијена енергије додатно ће оптеретити кућне буџете током хладнијих мјесеци, због чега многи траже начине да смање потрошњу.
Посебно се истиче потрошња уређаја попут веш-машина и машина за суђе, које спадају међу веће потрошаче електричне енергије у домаћинству.
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Стручњаци упозоравају да вријеме кориштења ових уређаја не утиче увијек на висину рачуна. Ако домаћинство користи тарифу по којој је цијена електричне енергије иста током цијелог дана, покретање веш-машине или машине за суђе ноћу неће донијети уштеду.
Другачија је ситуација код тарифа које имају различите цијене у зависности од доба дана. Тада се веш-машина, сушилица и машина за суђе могу користити у периодима када је електрична енергија јефтинија. Међутим, тачно вријеме јефтиније тарифе разликује се зависно од снабдјевача и уговора, па је прво потребно провјерити властиту тарифу.
Стручњаци савјетују и друге једноставне мјере за смањење потрошње. Веш-машину је пожељно користити с пуним бубњем, на нижим температурама и уз еко-програм када је то могуће, док машину за суђе треба укључивати када је пуна и користити штедљиве програме. Редовно чишћење филтера и уклањање каменца такође може помоћи да уређаји раде ефикасније, преноси РадиоСарајево.
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Ипак, стручњаци упозоравају да уређаје попут веш-машине, машине за суђе и сушилице није препоручљиво остављати да раде током ноћи или док никога нема код куће због могућег ризика од пожара и других кварова. Зато је, прије промјене навика, најважније провјерити тарифу коју домаћинство користи и прилагодити потрошњу периодима када је електрична енергија повољнија.
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