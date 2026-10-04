Otklonjen višečasovni kvar na Petrićevcu, skener u funkciji

Foto: ATV/Branko Jović

Na biračkom mjestu u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski", Petrićevac jedan skener nije bio u funkciji od 7.00 sati, a kvar je nakon višečasovnog čekanja otklonjen.

Kako nam javlja naš reporter, kvar je otklonjen. Podsjećanja radi, do zastoja je došlo zbog softverske greške.

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