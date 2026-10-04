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Otklonjen višečasovni kvar na Petrićevcu, skener u funkciji

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04.10.2026 12:00

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Скенер, избори 2026
Foto: ATV/Branko Jović

Na biračkom mjestu u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski", Petrićevac jedan skener nije bio u funkciji od 7.00 sati, a kvar je nakon višečasovnog čekanja otklonjen.

Kako nam javlja naš reporter, kvar je otklonjen.

Podsjećanja radi, do zastoja je došlo zbog softverske greške.

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Banja Luka

Skeneri

glasanje

Izbori 2026.

Petrićevac

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