Otklonjen višečasovni kvar na Petrićevcu, skener u funkciji

Autor:ATV redakcija
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Na biračkom mjestu u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski", Petrićevac jedan skener nije bio u funkciji od 7.00 sati, a kvar je nakon višečasovnog čekanja otklonjen.
Kako nam javlja naš reporter, kvar je otklonjen.
Podsjećanja radi, do zastoja je došlo zbog softverske greške.
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