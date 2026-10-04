Već stigli prvi preliminarni rezultati današnjih izbora

Autor:ATV redakcija
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Većina biračkih mjesta na Opštim izborima u BiH zatvoreno je u 19 sati, a već pristižu prvi preliminarni rezultati.
Federalni mediji objavili su neke rezultate na jako malom uzorku za hrvatskog i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.
Prema tim rezultatima, Darijana Filipović ima malu prednost u trci za hrvatskog člana Predsjedništva.
Kada je u pitanju borba za člana Predsjedništva iz reda Bošnjaka, na nešto više od 3.000 prebrojanih glasova, u prednosti je Denis Bećirović ispred Bakira Izetbegovića.
Napominjemo da su ovo prvi preliminarni i nezvanični rezultati na osnovu jako malog broja prebrojanih glasova.
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