Već stigli prvi preliminarni rezultati današnjih izbora

Većina biračkih mjesta na Opštim izborima u BiH zatvoreno je u 19 sati, a već pristižu prvi preliminarni rezultati.

Federalni mediji objavili su neke rezultate na jako malom uzorku za hrvatskog i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

Prema tim rezultatima, Darijana Filipović ima malu prednost u trci za hrvatskog člana Predsjedništva.

Kada je u pitanju borba za člana Predsjedništva iz reda Bošnjaka, na nešto više od 3.000 prebrojanih glasova, u prednosti je Denis Bećirović ispred Bakira Izetbegovića.

Napominjemo da su ovo prvi preliminarni i nezvanični rezultati na osnovu jako malog broja prebrojanih glasova.