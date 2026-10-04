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Već stigli prvi preliminarni rezultati današnjih izbora

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04.10.2026 19:27

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Већ стигли први прелиминарни резултати данашњих избора
Foto: Facebook/ Darijana Filipović

Većina biračkih mjesta na Opštim izborima u BiH zatvoreno je u 19 sati, a već pristižu prvi preliminarni rezultati.

Federalni mediji objavili su neke rezultate na jako malom uzorku za hrvatskog i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

Prema tim rezultatima, Darijana Filipović ima malu prednost u trci za hrvatskog člana Predsjedništva.

Kada je u pitanju borba za člana Predsjedništva iz reda Bošnjaka, na nešto više od 3.000 prebrojanih glasova, u prednosti je Denis Bećirović ispred Bakira Izetbegovića.

Napominjemo da su ovo prvi preliminarni i nezvanični rezultati na osnovu jako malog broja prebrojanih glasova.

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Izbori 2026

Rezultati izbora 2026

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