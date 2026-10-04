Član biračkog odbora šarao listiće - udaljen sa glasačkog mjesta

Na jednom od biračkih mjesta na području Čelića danas je zabilježena nepravilnost u izbornom procesu nakon što je član biračkog odbora, zadužen za izdavanje glasačkih listića, zatečen kako hemijskom olovkom ispisuje sadržaj na glasačkim listićima.

Prema informacijama Izborne komisije Čelić, nepravilnost je uočio predsjednik biračkog mjesta, nakon čega su dva sporna glasačka listića izdvojena iz izbornog procesa.

Član biračkog odbora koji je načinio nepravilnost potom je, postupajući prema instrukcijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, udaljen sa biračkog mjesta.

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Za sada nije poznato da li je eventualno bilo još listića na kojima je na isti način intervenisano, niti da li su takvi listići prošli kroz skener.

Iz Izborne komisije Čelić navode da čekaju daljnje instrukcije CIK-a o postupanju u vezi s ovim slučajem i eventualnim narednim koracima, prenosi "Kliks".