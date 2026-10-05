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Tufegdžić: Građani Republike Srpske pokazali da najviše vjeruju SNSD-u i Miloradu Dodiku

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05.10.2026 09:59

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Посланик Слобдарске партије Аустрије (ФПÖ) у бечком парламенту Илија Туфегџић
Foto: RTRS

Poslanik Slobodarske partije Austrije u bečkom parlamentu Ilija Tufegdžić čestitao je lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku na veličanstvenom rezultatu ostvarenom na opštim izborima u Bosni i Hercegovini.

„Pobjeda SNSD-a na svim nivoima dokazuje kome Srbi najviše vjeruju. Dodik i SNSD su pokazali kako se vodi Republika Srpska u izazovnim vremenima“, naglasio je Tufegdžić.

On je poručio da je samo SNSD sa Dodikom na čelu garant opstanka Repiblike Srpske i poštovanja Dejtonskog sporazuma.

„Dodik je za svoje zalaganje za opstanak Republike Srpske i prava srpskog naroda, kao i izvorno tumačenje Dejtonskog sporazuma bio spreman da podnese ličnu žrtvu, čime je dokazao ko se bori za Srbe po svaku cijenu“, istakao je Tufegdžić.

On je naveo da su građani to prepoznali i pokazali na izborima, obezbjeđujući SNSD-u pobjedu na svim nivoima.

„Želim budućim vlastima u Republici Srpkoj i rukovodstvu SNSD-a da i u budućnosti uspješno vode Republiku Srpsku kroz ova burna vremena, ne dopuštajući kršenje Dejtonskog sporazuma, koji je međunarodno priznati dokument, a za koji bi mnogi željeli da ga nema“, zaključio je Tufegdžić, piše Nitnjuz

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Tagovi :

Ilija Tufegdžić

Milorad Dodik

SNSD

Izbori 2026

Čestitka

Austrija

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