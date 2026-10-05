Šolaja: Najvažnija poruka izbora - institucije Republike Srpske su stabilne

Politički analitičar Bojan Šolaja za ATV je govorio o rezultatima izbora, trenutnom stanju u Republici Srpskoj te svemu onome što se može očekivati u budućnosti kada je u pitanju funkcionisanje u BiH.

„Ako posmatramo sve ono što su predstavnici SNSD-a tokom izborne kampanje najavljivali, da to tako kažemo, ovo je u suštini onda samo odraz onoga što se negdje očekivalo u odnosu na ono što smo vidjeli u prethodnom periodu tokom kampanje jer ni u jednom trenutku nije izostala najava velike pobjede kada su u pitanju njihovi kandidati“, rekao je za ATV, Bojan Šolaja, politički analitičar.

Ovo su, kako kaže Šolaja očekivani rezultati iz ugla SNSD-a.

„Ono što je bila nepoznanica jeste, kako će teći sam izborni proces s obzirom da smo imali nove tehnologije prvi put implementirane na biračkim mjestima“, rekao je Šolaja.

Proglašenje pobjede

„U suštini, ono što su nam izborne tehnologije donijele kao prednost je činjenica da su ti neki preliminarni rezultati mogli biti sagledani mnogo ranije s obzirom da su skeneri dali tu mogućnost da se putem 'slipa' izbacuje podatak o glasanju te se na kraju ti podaci znaju mnogo ranije“, poručuje Šolaja

Šolaja je podsjetio i na ručno glasanje koje se odvilo nakon rezultata skenera gdje nije bilo većih odstupanja, čak šta više rezultati su bili pa gotovo isti te je sam proces protekao uredno.

Nove izborne tehnologije

„S obzirom da su ove tehnologije došle prvi put i prvi put se koriste, imali smo kašnjenja, kada je u pitanju otvaranje biračkih mjesta, a neka su počela sa radom jako kasno, tokom dana, tako da nismo sigurni da je ovo bio najbolji način da se baš ovako testira tehnologija, ali s obzirom da danas imamo priliku da vidimo kako to sve funkcioniše, za očekivati je da u narednom izboru dosta bolje snalaženje i funkcionisanje“, rekao je Šolaja.

Kakvu politiku možemo očekivati od Save Minića?

„Od Save Minića možemo očekivati da nastavi raditi onako kako je to prethodno radio kao premijer, prethodnih godinu dana. Vidjeli smo da je to bila nova energija, mnogo više aktivizma, kada govorimo o onome što je Vlada radila“, rekao je Šolaja podsjećajući da je Minić kao premijer insistirao na tome da ministri budu konstantno na terenu.

Kako on podsjeća, građani Republike Srpske su imali priliku da vide da je Vlada posvetila pažnju svakoj lokalnoj jedinici te da su se mnoge stvari pokrenule u odnosu na prethodni period.

„Ono što je karakteristična činjenica ove Vlade jeste da je pokrenut jedan investicioni ciklus u Republici Srpskoj, koji trenutno ima veliki zamah, te očekujemo da će sada i kao predsjednik Republike nastaviti da radi u tom ritmu“, rekao je Šolaja.

Ono što je dobro u ovom trenutku, kako navodi Šolaja jeste da su građani Republike Srpske imali priliku da izaberu nekoga, koga su imali priliku vidjeti kako radi, po kom principu, na koji način i šta su zapravo njegovi ciljevi.

„Mislim da će ovo biti jedan dobar trenutak za građane u tom smisu. Ono što ostaje da vidimo je kako će da se složi izborna vlast, koji će biti odnosi političkih snaga prije svega i ko će da zasjedne, moram da kažem, u tu nezahvalnu fotelju premijera u naredne četiri godine“, poručuje Šolaja.

Šolaja je komentarisao i najavu Save Minića, koji je kazao da će se u što skorijem periodu formirati Vlada te da se može nastaviti raditi dinamično. Kako on navodi, na izborima se pokazala jedinstvenost koalicije,a SNSD ima tu mogućnost da brzo formira vlast na način da predloži mandatara, okupi koalicione partnere te da ovu godinu privede kraju na način na koji je funkcionisala prethodne četiri godine.

„To je negdje najavljivano i očekivano i ono što smo mogli vidjeti u prethodnih mjesec dana jeste činjenica da se stvari planiraju odvijati jako brzo s obzirom da su planovi toliki, kao što sam napomenuo da je to u pitanju jedan ozbiljan investicioni ciklus, koji traži brzu i organizovanu realizaciju i to nisu stvari koje mogu da stoje i čekaju“, rekao je Šolaja.

Šolaja je kazao da očekuje brzo formiranje vlasti jer mnogo je projekata i procesa, koji ne mogu samo tako čekati i stavljati se po strani već je potrebno krenuti u što skoriju realizaciju.

„Ako želite da stvarno budete efikasni i da ispunite ono što ste obećali građanima, to je ono što ćete prvo uraditi, dakle brzo formirati vlast i nastaviti realizovati ili završavat što je potrebno iz prethodnog perioda i naravmo, započeti nove projekte“, rekao je Šolaja.

Kako će BiH izgledati u narednom periodu?

„Činjenica je da će BiH izgledati mnogo drugačije u narednom periodu u odnosu na prethodni period. Nažalost, mi smo evo dvije decenije u BiH imali situaciju da su mnogi htjeli da voljom jednog naroda biraju predstavnike drugog naroda i da su odnosi snaga u BiH bili prilično poremećeni u narednom periodu to neće biti tako i možemo očekivati mnoge druge pozitivne promjene“, rekao je Šolaja komentarišući novoizabrane članove Predsjedništva BiH.

Podsjećamo, novoizabrani članovi Predsjedništva BiH su srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanović, bošnjački član Predsjedništva BiH, Denis Bećirović i hrvatski član Predsjedništva BiH, Darija Filipović.

„BiH se na ovaj način vratila u one dejtonske okvire i da sada po prvi put možemo vidjeti BiH, koja funkcioniše na onaj način kako je to predviđeno samim Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH, a na nama ostaje da vidimo kako će to u narednom periodu da izgleda“, rekao je Šolaja.

Šolaja je takođe napomenuo da je najvažnije da su na izborima izabrani oni koji su u proteklom periodu uložili najveći trud te da su to građani prepoznali i dali im povjerenje, koje će biti neophodno i neizostavni dio funkcionisanja ne samo na nivou Republike Srpske već i same BiH.

Poraz opozicije

„Ono što je najvažnije jeste da su se rezultati složili onako kako je bilo i očekivano i da nismo došli uneku situaciju da postoje rezultati koji bi nas doveli u situaciju da vlast ne bude formirana na vrijeme i da se to mora sve provjeravati“, rekao je Šolaja.

Šolaja se osvrnuo i na opoziciju, a koja je vidno poražena u Republici Srpskoj. On je poručio da nisu očigledno dovoljno ponudili građanima.

„Problem opozicije i to kontinuiran već neko vrijeme jeste da ona nije pred birače izlazila sa konkretnim rješenjima i da je njihova politika koncentrisana oko jednog pojedinca, a koji je personifikacija, da li njihovog lošeg rada ili činjenice da ne mogu da ostvare rezultat na izborima“, rekao je Šolaja naglašavajući da su građani Srpske izabrali ono što je za njih stabilno i sugurno.

Najvažnija poruka izbora je, kako navodi Šolaja ta da su institucije Republike Srpske stabilne.