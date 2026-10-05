Šta možemo očekivati od Save Minića: "Brzo formiranje vlasti uslov za nastavak investicionog ciklusa"

Od Save Minića može se očekivati nastavak dinamičnog rada, mnogo aktivnosti i nastavak realizacije velikog investiciog ciklusa, rekao je za ATV politički analitičar Bojan Šolaja, ističući da su građani već imali priliku da vide način na koji Minić radi.

„Od Save Minića možemo očekivati da nastavi raditi onako kako je to prethodno radio kao premijer, prethodnih godinu dana. Vidjeli smo da je to bila nova energija, mnogo više aktivizma, kada govorimo o onome što je Vlada radila“, rekao je Šolaja podsjećajući da je Minić kao premijer insistirao na tome da ministri budu konstantno na terenu.

Kako on podsjeća, građani Republike Srpske su imali priliku da vide da je Vlada posvetila pažnju svakoj lokalnoj jedinici te da su se mnoge stvari pokrenule u odnosu na prethodni period.

„Ono što je karakteristična činjenica ove Vlade jeste da je pokrenut jedan investicioni ciklus u Republici Srpskoj, koji trenutno ima veliki zamah, te očekujemo da će sada i kao predsjednik Republike nastaviti da radi u tom ritmu“, rekao je Šolaja.

Ono što je dobro u ovom trenutku, kako navodi Šolaja jeste da su građani Republike Srpske imali priliku da izaberu nekoga, koga su imali priliku vidjeti kako radi, po kom principu, na koji način i šta su zapravo njegovi ciljevi.

„Mislim da će ovo biti jedan dobar trenutak za građane u tom smisu. Ono što ostaje da vidimo je kako će da se složi izborna vlast, koji će biti odnosi političkih snaga prije svega i ko će da zasjedne, moram da kažem, u tu nezahvalnu fotelju premijera u naredne četiri godine“, poručuje Šolaja.

Šolaja je komentarisao i najavu Save Minića, koji je kazao da će se u što skorijem periodu formirati Vlada te da se može nastaviti raditi dinamično. Kako on navodi, na izborima se pokazala jedinstvenost koalicije,a SNSD ima tu mogućnost da brzo formira vlast na način da predloži mandatara, okupi koalicione partnere te da ovu godinu privede kraju na način na koji je funkcionisala prethodne četiri godine.

„To je negdje najavljivano i očekivano i ono što smo mogli vidjeti u prethodnih mjesec dana jeste činjenica da se stvari planiraju odvijati jako brzo s obzirom da su planovi toliki, kao što sam napomenuo da je to u pitanju jedan ozbiljan investicioni ciklus, koji traži brzu i organizovanu realizaciju i to nisu stvari koje mogu da stoje i čekaju“, rekao je Šolaja.

Šolaja je kazao da očekuje brzo formiranje vlasti jer mnogo je projekata i procesa, koji ne mogu samo tako čekati i stavljati se po strani već je potrebno krenuti u što skoriju realizaciju.

„Ako želite da stvarno budete efikasni i da ispunite ono što ste obećali građanima, to je ono što ćete prvo uraditi, dakle brzo formirati vlast i nastaviti realizovati ili završavat što je potrebno iz prethodnog perioda i naravmo, započeti nove projekte“, rekao je Šolaja.