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Minić osvojio 272.836 glasova, odnosno 54.185 više od Blanuše

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05.10.2026 07:47

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Минић освојио 272.836 гласова, односно 54.185 више од Блануше
Foto: Ustupljena fotografija

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16 odsto, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 93,37 odsto biračkih mjesta.

Nakon obrađenih glasačkih listića sa 1.994 biračka mjesta, kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 218.651 glas ili 41,80 odsto, odnosno 54.185 glasova manje u odnosu na Minića.

Važećih glasačkih listića bilo je 523.054, nevažećih praznih 19.107, a nevažećih po drugom osnovu 6.954.

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Savo Minić

izbori

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Izbori 2026.

Republika Srpska

Branko Blanuša

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