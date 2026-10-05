Preživjela smrtnu kaznu, sad proživljava pakao: Ruke pune plikova

Krista Pajk je i četvrti dan nakon neuspješnog izvršenja smrtne kazne u Tenesiju bez svijesti i priključena je na respirator.

Njeno stanje moglo bi da ostane neizvjesno danima, saopštio je jedan od njenih advokata.

O njenom zdravstvenom stanju otkako je pokušana egzekucija objavljeno je veoma malo informacija. Pajk je u bolnici pod stalnom stražom, a ljekari pokušavaju da iz njenog tijela uklone veliku dozu barbiturata pentobarbitala.

Njen advokat Stiven Ferel potvrdio je u emisiji „State of the Union“ na Si-en-en-u da, prema njegovim saznanjima, Pajk nije dolazila k svijesti.

„Koliko mi je poznato, nije“, odgovorio je na pitanje da li se budila nakon pokušaja pogubljenja.

Pajk danas ima 50 godina. Osuđena je na smrt kao jedna od najmlađih žena u SAD koje su dobile smrtnu kaznu, zbog ubistva koje je počinila 1995. godine, kada je imala 18 godina. Tada je, podstaknuta ljubomorom, sa svojim dečkom mučila i ubila koleginicu Kolin Slemer.

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Zatvorski službenici su joj dali dvije doze smrtonosne injekcije. Pentobarbital je nije usmrtio, a advokati tvrde da su joj ruke pune opekotina i plikova zbog agresivnog djelovanja hemikalija.

Ferel je objasnio da je Pajk ranije dala punomoć drugoj osobi da donosi medicinske odluke u njeno ime, a ta osoba sada štiti njenu privatnost. Advokatski tim nije otkrio ko donosi odluke o liječenju i ističe da će proći još nekoliko dana prije nego što bude poznato da li ima šanse za oporavak.

„Trenutno ne znamo, a možda nikada nećemo ni saznati, kakvu je torturu prošla tokom tog procesa, da li je bila svjesna, koliki je fizički bol trpjela i kroz kakvo je psihičko mučenje prolazila“, rekao je Ferel.

Samo izvršenje kazne kasnilo je više od osam sati jer je Vrhovni sud SAD razmatrao žalbu odbrane. Sud je na kraju poništio odluku nižeg suda o odlaganju egzekucije. Odbrana je tražila odlaganje kako bi se ispitalo da li je porota prilikom izricanja presude trebalo da uzme u obzir činjenicu da je Pajk u djetinjstvu bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

Njeni advokati su zatražili od suda da naredi zatvorskim službenicima da sačuvaju sve pisane zapise, komunikaciju, fotografije i video-snimke pokušaja egzekucije.

Tenesi, poput mnogih drugih saveznih država koje izvršavaju smrtnu kaznu, većinu detalja o pogubljenjima drži u tajnosti, od nabavke lijekova do rezultata testiranja njihovog kvaliteta.

„Država Tenesi mora da počne otvoreno da komunicira sa građanima o tome šta tačno radi. Samo tako ljudi mogu u demokratskom procesu da odluče da li žele da se takve stvari čine u njihovo ime“, rekao je Ferel za CNN.

Raniji neuspjesi i ostavka u vrhu sistema

Ovo je drugi put ove godine da Tenesi nije uspio da pogubi zatvorenika. U maju je prekinuta egzekucija Tonija Karutersa jer osoblje nije uspjelo da mu uvede sekundarnu infuzionu liniju.

Komesar zatvorskog sistema Tenesija Frenk Strada podnio je ostavku.

Guverner Bil Li naredio je nezavisnu istragu sistema izvršenja smrtne kazne. Istragu će voditi bivši savezni tužilac Ed Stenton, koji je već analizirao protokole nakon što je guverner 2022. godine odložio jedno pogubljenje. Tada je utvrđeno da se država nije pridržavala sopstvenih pravila o smrtonosnim injekcijama.

Zatvorski službenici i kancelarija državnog tužioca Tenesija gotovo da nisu davali nikakve izjave otkako je Pajk hospitalizovana.

Još nije jasno šta će biti sa njenom presudom. Advokati su od guvernera zatražili da joj smrtnu kaznu preinači u doživotni zatvor.

„Čak i ako se fizički oporavi, to možda neće biti potpun oporavak. Moglo bi da se postavi i pitanje njene uračunljivosti“, napomenuo je Ferel.

Pajk nikada nije poricala ubistvo 19-godišnje Kolin Slemmer 1995. godine. Obe su bile polaznice programa Job Corps u Noksvilu.

Tužioci su naveli da je Pajk namamila Slemmer na osamljeno mjesto jer ju je smatrala suparnicom. Tamo su je ona i njen dečko sjekli skalpelom i tukli komadom asfalta. Na tijelu žrtve bio je urezan sotonski simbol, prenosi Telegraf.rs.