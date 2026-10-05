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Zel o pobjedi kandidata SNSD-a: Velika noć za prijatelje Amerike i Izraela na Balkanu

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05.10.2026 07:10

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Зел о побједи кандидата СНСД-а: Велика ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану
Foto: Printscreen/Instagram/arutz_sheva_eng

Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel čestitao je pobjedu na današnjim izborima predsjedniku Miloradu Dodiku, kandidatu za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki Cvijanović i kandidatu za predsjednika Republike Srpske Savi Miniću, ocijenivši da je pobjeda kandidata SNSD-a na izborima donosi sjajnu noć za prijatelje Amerike i Izraela na Balkanu.

"Narod Republike Srpske podržao je stranku koja ponosno stoji uz SAD i Izrael. Velika noć za prijatelje Amerike i Izraela na Balkanu", napisao je Zel na "Iksu".

Zel je danas objavio da se "moli za Republiku Srpsku" i povratak demokratije u BiH nakon današnjih izbora, a potom nakon proglašenja pobjede SNSD-a napisao je i:

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Mark Zel

Izrael

Republika Srpska

Amerika

Milorad Dodik

Željka Cvijanović

Savo Minić

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