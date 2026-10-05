Zel o pobjedi kandidata SNSD-a: Velika noć za prijatelje Amerike i Izraela na Balkanu

Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel čestitao je pobjedu na današnjim izborima predsjedniku Miloradu Dodiku, kandidatu za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki Cvijanović i kandidatu za predsjednika Republike Srpske Savi Miniću, ocijenivši da je pobjeda kandidata SNSD-a na izborima donosi sjajnu noć za prijatelje Amerike i Izraela na Balkanu.

"Narod Republike Srpske podržao je stranku koja ponosno stoji uz SAD i Izrael. Velika noć za prijatelje Amerike i Izraela na Balkanu", napisao je Zel na "Iksu".

Congratulations to @MiloradDodik, @Cvijanovic_Z and Savo Minić on SNSD's victory tonight. The people of Republika Srpska have backed a party that stands proudly with the US and Israel. A great night for friends of America and Israel in the Balkans. @realDonaldTrump @netanyahu — Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) October 4, 2026

Zel je danas objavio da se "moli za Republiku Srpsku" i povratak demokratije u BiH nakon današnjih izbora, a potom nakon proglašenja pobjede SNSD-a napisao je i: