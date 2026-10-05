Sunčano i toplo, ali stiže nam i naoblačenje

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz postepeno naoblačenje sa zapada u popodnevnim časovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Kako navode iz RHMZ-a, nastavlja se uticaj visinskog grebena sa jugozapada, uz priliv toplog vazduha. U prizemlju je polje pritiska iznad normale, pod uticajem prostranog anticiklona iznad centralne i južne Evrope.
Jutro će biti pretežno vedro i hladno, dok se oko rijeka i po kotlinama ponegdje očekuje prolazna magla.
Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, a popodne će sa zapada postepeno stizati više oblačnosti.
Vjetar će biti slab i promjenljiv, ponegdje sjeveroistočni.
Maksimalna temperatura vazduha biće od 22 do 28 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima biti oko 17 stepeni.
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