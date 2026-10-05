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Sunčano i toplo, ali stiže nam i naoblačenje

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05.10.2026 07:13

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz postepeno naoblačenje sa zapada u popodnevnim časovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kako navode iz RHMZ-a, nastavlja se uticaj visinskog grebena sa jugozapada, uz priliv toplog vazduha. U prizemlju je polje pritiska iznad normale, pod uticajem prostranog anticiklona iznad centralne i južne Evrope.

Jutro će biti pretežno vedro i hladno, dok se oko rijeka i po kotlinama ponegdje očekuje prolazna magla.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, a popodne će sa zapada postepeno stizati više oblačnosti.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, ponegdje sjeveroistočni.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 22 do 28 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima biti oko 17 stepeni.

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