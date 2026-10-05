Najezda smrdibuba u Japanu, insekti nanose velike štete proizvođačima riže

Smrdibube koje se hrane rižom naglo se šire Japanom i nanose veliku štetu proizvođačima te žitarice, a stručnjaci i vlada upozoravaju da bi njihovo stanište moglo dodatno da se proširi pošto globalno zagrijavanje omogućava većem broju jedinki da prežive zimu.

Japanska vlada je potvrdila prisustvo ove bube u 37 od ukupno 47 prefektura u zemlji, od regiona Kjušu na jugozapadu do prefekture Fukušima na sjeveroistoku, prenijela je agencija Kjodo.

Najezda se ove godine proširila i na centralne i sjeverne dijelove prefekture, a zvaničnik iz Totčigija je naglasio važnost prskanja pesticidima tokom faza klasanja i rotiranja vrsta pesticida kako bi se održala njihova efikasnost.

Smrdibube tokom jula napadaju pirinčana polja kada biljke pirinča počnu da formiraju klasove.

Smatra se da se danju kriju u podnožju biljaka, dok se noću hrane hranljivim materijama iz klasova pirinča.

Broj smrdibuba u pirinču drastično je opao nakon šezdesetih godina prošlog vijeka, do te mjere da su se smatrale istrebljenim.

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Međutim, usljed njihovog nedavnog povratka, anketa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potvrdila je njihovo prisustvo u više desetina prefektura.

Hiroja Higuči, bivši profesor ekologije insekata na Univerzitetu Rjukoku i dugogodišnji istraživač smrdibuba, izjavio je da blaže zime omogućavaju da više buba može da preživi sezonu, kao i da bi se, ukoliko se globalno zagrijavanje nastavi, njihovo stanište moglo proširiti dalje ka sjeveru.

"Postoji malo prirodnih neprijatelja, a sa sortama riže koje klasaju u jesen i koje se sada takođe uzgajaju, hrane ima u izobilju (za bube) sve do neposredno pred zimu, čime se stvara začarani krug u kojem njihov broj ne opada", rekao je Higuči, piše Tanjug.