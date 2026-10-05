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Došla u bolnicu da se porodi, a sistem tvrdi da je mrtva od 2006.

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05.10.2026 08:18

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Мирни портрет труднице на отвореном која њежно грли свој стомак, симболизујући љубав и ишчекивање.
Foto: pexels/David Escala de Almeida

Nevjerovatan i bizaran slučaj potresao je region nakon što je otkriveno da je dvadesetsedmogodišnja majka iz Tetova, koja se porodila u decembru prošle godine, u zvaničnim državnim evidencijama vođena kao preminula još od 2006. godine.

Institucije sada ubrzano istražuju kako je moguće da je ova žena gotovo 20 godina bila „mrtva“ za sistem, a da to niko do sada nije primijetio.

Zvanična informacija Ministarstva unutrašnjih poslova potvrđuje da je Centar za socijalni rad 21. januara 2026. godine primio obavještenje od Matične službe.

U njemu je navedeno da je 8. decembra 2025. godine u Kliničkoj bolnici u Tetovu rođena zdrava djevojčica, ali je tokom postupka upisa novorođenčeta u evidenciju Zavoda utvrđeno da je majka A.S. (27) u registru evidentirana kao preminula još 21. oktobra 2006. godine.

Došla bez dokumenata, policija i tužilaštvo na nogama

Nakon preduzetih mjera i upućivanja službenih poziva, lice A.S. se 12. februara 2026. godine pojavilo u Centru za socijalni rad sa novorođenim djetetom u pratnji muške osobe. Međutim, tokom razgovora nisu pokazali nijedan identifikacioni dokument.

Prema nezvaničnim informacijama, skandal je razotkriven kada je bolnica poslala standardne podatke matičnoj službi. Službenici su ostali u šoku kada su u izvodu iz matične knjige umrlih vidjeli da je žena navodno preminula u Skoplju u svojoj sedamnaestoj godini života odnosno u uzrastu od svega sedam godina!

O čitavom bizarnom slučaju odmah je obaviješten dežurni javni tužilac koji je dao hitna uputstva za sprovođenje detaljnih provjera. Postupak se trenutno vodi pod sumnjom za krivično djelo falsifikovanje isprave.

Obimna istraga treba da utvrdi da li se radi o katastrofalnoj institucionalnoj grešci i administrativnom propustu, ili je majka namjerno zloupotrijebila dokumenta druge preminule osobe kako bi izbjegla plaćanje visokih troškova porođaja i bolničkog liječenja, prenosi Telegraf.rs.

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