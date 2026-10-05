U dijelu BiH počinje isplata penzija: Poznati iznosi

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Federaciji BiH danas je počela isplata penzija za septembar za 473.402 korisnika, za šta je potrebno ukupno 372,9 miliona KM, saopšteno je iz federalnog Zavoda PIO/MIO.
Najniža penzija za septembar iznosi 692 KM, zagarantovana 826 KM, a najviša 3.461 KM.
Prosječna penzija korisnika samostalne penzije iznosi 885 KM.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu