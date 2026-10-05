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U dijelu BiH počinje isplata penzija: Poznati iznosi

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05.10.2026 08:50

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

U Federaciji BiH danas je počela isplata penzija za septembar za 473.402 korisnika, za šta je potrebno ukupno 372,9 miliona KM, saopšteno je iz federalnog Zavoda PIO/MIO.

Najniža penzija za septembar iznosi 692 KM, zagarantovana 826 KM, a najviša 3.461 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije iznosi 885 KM.

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Tagovi :

Isplata

Isplata penzija

Bosna i Hercegovina

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