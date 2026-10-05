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CIK ažurirao rezultate: Ubjedljiva prednost Minića i Cvijanovićeve

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05.10.2026 07:03

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Избори
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH objavila je noćas nove ažurirane rezultate izbora od obrađenih više od 90 odsto materijala.

Rezultati za predsjednika Republike Srpske: Savo Minić - 269.290 glasova, Branko Blanuša - 216.867, Ramiz Salkić - 9.019, Ćamil Duraković - 5.886, Ivan Begić - 2.579, Igor Balukčić - 2.227.

Rezultati za srpskog člana Predsjedništva BiH: Željka Cvijanović – 284.934 glasova, Marinko Božović – 136.799, Nebojša Vukanović – 93.389.

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Rezultati za NSRS: SNSD - 38,85 odsto, PSS - 14,12, SDS - 12,18, DNS-NPS - 5,58, SP-DEMOS - 5,47, Ujedinjena Srpska - 5,29.

Rezultati za PD PS BiH: SNSD 40,91 odsto, PSS - 15,10, SDS - 13,13, Za pravdu i red - 5,86, DNS-NPS - 5,30.

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Važećih listića bilo je 493.862, a 49.850 nevažećih.

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Savo Minić

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