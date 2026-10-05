CIK ažurirao rezultate: Ubjedljiva prednost Minića i Cvijanovićeve

Autor:ATV redakcija
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Centralna izborna komisija BiH objavila je noćas nove ažurirane rezultate izbora od obrađenih više od 90 odsto materijala.
Rezultati za predsjednika Republike Srpske: Savo Minić - 269.290 glasova, Branko Blanuša - 216.867, Ramiz Salkić - 9.019, Ćamil Duraković - 5.886, Ivan Begić - 2.579, Igor Balukčić - 2.227.
Rezultati za srpskog člana Predsjedništva BiH: Željka Cvijanović – 284.934 glasova, Marinko Božović – 136.799, Nebojša Vukanović – 93.389.
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Rezultati za NSRS: SNSD - 38,85 odsto, PSS - 14,12, SDS - 12,18, DNS-NPS - 5,58, SP-DEMOS - 5,47, Ujedinjena Srpska - 5,29.
Rezultati za PD PS BiH: SNSD 40,91 odsto, PSS - 15,10, SDS - 13,13, Za pravdu i red - 5,86, DNS-NPS - 5,30.
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Važećih listića bilo je 493.862, a 49.850 nevažećih.
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