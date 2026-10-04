Čović: HDZ ima snagu za decenije koje dolaze

HDZ BiH ima energiju i snagu za decenije koje dolaze i nastaviće da djeluje za dobro hrvatskog naroda i BiH, izjavio je predsjednik ove stranke Dragan Čović.

"HDZ ima svoju energiju i snagu koju može prenositi kroz vrijeme, kao što smo to činili proteklih 36 godina, pa tako i u godinama koje dolaze", rekao je Čović nakon objavljivanja prvih preliminarnih izbornih rezultata opštih izbora u BiH.

On je zahvalio biračima, članovima i simpatizerima stranke, kao i svima koji vjeruju u projekat HDZ-a BiH kao budućnost BiH, prenosi Srna.

Čović je zahvalio i partnerima u HNS-u na strpljenju, uvažavanju i vjerovanju da zajedno mogu napraviti mnogo.