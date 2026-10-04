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Čović: HDZ ima snagu za decenije koje dolaze

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04.10.2026 22:15

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Драган Човић
Foto: ATV

HDZ BiH ima energiju i snagu za decenije koje dolaze i nastaviće da djeluje za dobro hrvatskog naroda i BiH, izjavio je predsjednik ove stranke Dragan Čović.

"HDZ ima svoju energiju i snagu koju može prenositi kroz vrijeme, kao što smo to činili proteklih 36 godina, pa tako i u godinama koje dolaze", rekao je Čović nakon objavljivanja prvih preliminarnih izbornih rezultata opštih izbora u BiH.

On je zahvalio biračima, članovima i simpatizerima stranke, kao i svima koji vjeruju u projekat HDZ-a BiH kao budućnost BiH, prenosi Srna.

Čović je zahvalio i partnerima u HNS-u na strpljenju, uvažavanju i vjerovanju da zajedno mogu napraviti mnogo.

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HDZ BiH

Izbori 2026

Bosna i Hercegovina

Dragan Čović

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