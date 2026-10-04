SDA ubjedljivo pobijedila u Parlamentu FBiH

Na osnovu 89.45 odsto prebrojanih glasova za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, najveći broj glasova ostvarila je SDA osvojivši više od 30 odsto, a SDP je osvojio 15,27 odsto dok je HDZ osvojio 13,89 odsto glasova.

Uvidom u trenutne podatke, SDA je ubjedljivo na prvom mjestu sa 212.506 glasova, što predstavlja 30,63 odsto ukupne podrške birača. Na drugom mjestu nalazi se Socijaldemokratska partija BiH (SDP), kojoj je povjerenje dalo 105.959 birača, odnosno 15,27 odsto.

Treću poziciju zauzima koalicija okupljena oko HDZ-a BiH (HDZ BiH, HSS SR, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST), koja je osvojila 96.380 glasova ili 13,89 odsto.

Dobar rezultat bilježi i Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH), koja se pozicionirala na četvrto mjesto sa osvojenih 62.270 glasova, odnosno 8,97 odsto.

Slijedi koalicija Narod i pravda, SDBiH i SPUBiH sa 45.143 glasa ili 6,51 odsto, dok koalicija Željko Komšić – Za građansku državu (DF/GS) trenutno ima 41.846 glasova, odnosno 6,03 odsto.

Kada je riječ o ostalim strankama koje su ostvarile značajniji rezultat, izborni prag prelaze i NES BiH sa partnerima, sa osvojenih 28.018 glasova ili 4,04 odsto, te Naša stranka, za koju je glasalo 26.659 građana, odnosno 3,84 odsto.

Ispod izbornog praga trenutno su Koalicija HDZ 1990 sa 3,39 odsto glasova, SBB – Fahrudin Radončić sa 1,29 odsto, Bosanskohercegovačka inicijativa – Kasumović Fuad sa 1,17 odsto, kao i ostali politički subjekti sa oko jedan odsto podrške.