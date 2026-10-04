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Filipović uvjerljivo vodi, Izetbegović gubi od Bećirovića

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04.10.2026 20:06

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Филиповић увјерљиво води, Изетбеговић губи од Бећировића
Foto: Anadolu/Ahmet Besic

Prema prvim informacijama koje objavljuju federalni mediji, kandidat za člana Predsjedništva BiH Denis Bećirović vodi sa 118.000 glasova u odnosu na Bakira Izetbegovića koji ima 110.000 glasova.

Kada je u pitanju hrvatski član Predsjedništva BiH, HDZ-ova Darijana Filipović ima prednost od 30.000 glasova u odnosu na DF-ovog Slavena Kovačevića. Ona ima 69.000 glasova, dok Kovačević ima 39.000. Zdenko Lučić ima 32.000 glasova.

Podsjećamo da su ovo i dalje nezvanični podaci koje mediji dobijaju direktno od izbornih štabova političkih partija.

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Izbori 2026

Denis Bećirović

Bakir Izetbegović

Darijana Filipović

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