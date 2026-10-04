Cvijanović: Ovo pobjeda je kruna

Novi-stari srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila se biračima u Republici Srpskoj i poručila da je ova pobjeda kruna SNSD-a.

"Ova pobjeda je kruna pogotovo gledajući kako su nas optuživali tokom prethodnih godina kako su neki drugi pokradeni. Sada se pokazalo da je SNSD snaga Republike Srpske", poručila je Cvijanović.

Ona se zahvalila građanima na strpljenju i izdržljivosti i uputila čestitke i Savi Miniću koji je pobijedio na izborima za predsjednika Republike Srpske.

"Neću izdati interese Republike Srpske, uvijek ću imati na umu potrebu svakoga ko živi ovdje. Zahvalna sam svim aktivistima, ovo je velika pobjeda politike SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom. Partija i pojedinačne kandidature su pokazale svoju moć", rekla je Cvijanović.

Ona poručuje da je politika SNSD-a stabilna i jaka Republika Srpska, odbranjena na međunarodnom planu i kod kuće.

"Nastavićemo da jačamo poziciju Srpske na međunarodnom planu, to će biti moja obaveza. To će biti jedan od prioritetnih zadataka", rekla je Cvijanović.

Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima za srpskog člana Predsjedništva BiH. Njeni protivkandidati, SDS-ov Marinko Božović i lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović nisu zajedno imali glasova koliko Cvijanović sama.