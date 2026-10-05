Skuplji materijal i radna snaga dižu cijene stanova

Cijene stanova u Republici Srpskoj i dalje rastu, a uz poskupljenje zemljišta, građevinskog materijala i radne snage, dodatni pritisak na cijene stvara i povećana potražnja za nekretninama.

Saša Kondić, investitor iz Banjaluke, kazao je da je cijena zemljišta drastično povećana, jer je sve manje vlasnika koji su spremni da prodaju zemljište i lokacije za gradnju, zbog čega je ponuda manja nego ranije.

"Sasvim je legitimno govoriti da je zemljište, koje je nekada učestvovalo sa 12 do 15 odsto u vrijednosti gradnje, danas na nivou od 20 do 25 odsto. Razlika je gotovo 100 odsto. Što se tiče ostalih parametara, dozvole jesu poskupjele, ali ne toliko značajno. Najveći uticaj imaju cijena radne snage, poskupljenje građevinskog materijala i cijena nafte", kazao je Kondić.

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Pojašnjava da je radna snaga praktično u posljednje dvije godine poskupjela gotovo 300 odsto.

"Na primjer, keramičar koji je ranije radio za 11 KM po kvadratu, danas radi za 33 KM po kvadratu. Naravno, i sama potražnja dijelom utiče na formiranje cijena. Potražnja, bez obzira na cijene, nije ni u jednom trenutku stagnirala, već stalno raste", pojasnio je Kondić.

Zašto cijene starih stanova prate cijene novih stanova

Kada je riječ o tome zašto cijene starih, već izgrađenih stanova prate cijene novih stanova, Kondić ističe da vlasnici starogradnje koriste situaciju i cijene gotovih stanova približavaju cijenama novogradnje.

"Primjera radi, ako je stan u novogradnji 4.000 KM po kvadratu, kupac može da bira da li će kupiti novi stan po toj cijeni i čekati godinu i po dana da zgrada bude završena ili će za nešto manje novca kupiti završen stan i odmah se useliti", kazao je Kondić.

Ističe da vlasnici starogradnje znaju da postoje kupci koji tako razmišljaju, pa u skladu s tim podižu cijene svojih stanova.

"Kod novih stanova, posebno kada je riječ o objektima koji su u određenoj fazi izgradnje i gdje su ugovorene cijene, određeni rast može biti opravdan zbog povećanja troškova. Kod završenih stanova, međutim, u velikoj mjeri dolazimo do odnosa ponude i potražnje. To je aspekt koji utiče na cijene, ali ponuda i potražnja nisu jedini faktori. Tu je čitav niz drugih parametara koji utiču na formiranje cijena", kazao je Kondić.

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Prema njegovim riječima, veliki broj građana kupovinu stanova posmatra kao oblik ulaganja, a takvih kupaca, kako navodi, među njegovim klijentima ima oko 30 odsto.

Očekuje li se pad cijena

Mile Petrović, sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori Republike Srpske, govoreći o cijenama nekretnina, istakao je da ne očekuje pad cijena, jer su, kako kaže, gotovo svi ulazni troškovi u građevinarstvu povećani.

"Cijene stanova i dalje ne padaju zato što se promijenio niz parametara. Cijene zemljišta, izvođenja radova, projektne dokumentacije, nadzora i drugi troškovi rastu. Svi ulazni parametri su skuplji i ne možemo očekivati smanjenje cijena dok ne dođemo u situaciju da se neki od tih parametara smanji. Koliko vidim, nema mogućnosti da će se oni u narednom kratkom periodu smanjivati", rekao je Petrović za "Nezavisne novine."

Na pitanje da li bi, s obzirom na rast cijena, mogao uslijediti novi skok cijena nekretnina, Petrović kaže da se cijene formiraju na osnovu ukupnih tržišnih uslova i troškova poslovanja.

"Možemo govoriti o skoku cijena kada tržište funkcioniše i kada se cijena formira na osnovu svih ulaznih parametara koje privredno društvo ima. Na osnovu toga se formira cijena, jer firma mora nešto i da zaradi. Tržište svakako utiče, ali sama potražnja nije presudna i ne utiče u ogromnoj mjeri na cijenu. Osnovni su svi ovi parametri koje smo već naveli", zaključio je Petrović.