Medvedev pred polufinale: Novak je lud

Novak Đoković oduševio je sve u četvrtfinalu Pekinga protiv Saše Zvereva, a već danas ga čeka novi veliki ispit.

Srbina u polufinalu čeka u posljednje vrijeme sve bolji Danil Medvedev. Rus je dao jednu zanimljivu izjavu pred njihov 16. međusobni suret (10-5 vodi Novak).

"Novak je lud jer je star, da se ne lažemo, ali i dalje može da igra veoma dobro" poručio je Medvedev.

Nakon toga je dodao da Novak možda više ne igra baš kao prije nekoliko godina, kada je osvajao po tri Gren Slama godišnje, ali da je i dalje izuzetno težak protivnik.

"Nije normalno ovo što Đoković radi, prije svega jer je star. Mnogo puta smo igrali jedan protiv drugoga, tako da ću uživati", rekao je šesti teniser svijeta.

Meč između Đokovića i Medvedeva zakazan je danas ne prije 13 časova po našem vremenu.