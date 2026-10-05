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Svjetski dan prosvjetnih radnika

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05.10.2026 09:52

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Школа учитељица учитељ наставник просвјетни радник
Foto: Pexel/ Max Fischer

Danas se obilježava Svjetski dan prosvjetnih radnika.

U Banjaluci će biti održana sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

Na sjednici će biti riječi o položaju prosvjetnih radnika, uslovima rada, njihovim pravima i statusu, kao i o aktuelnim pitanjima od značaja za zaposlene, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

prosvjetni radnici

Sindikat obrazovanja

Škola

Obrazovanje

Banjaluka

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