Autor:ATV redakcija
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Danas se obilježava Svjetski dan prosvjetnih radnika.
U Banjaluci će biti održana sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.
Na sjednici će biti riječi o položaju prosvjetnih radnika, uslovima rada, njihovim pravima i statusu, kao i o aktuelnim pitanjima od značaja za zaposlene, prenosi Srna.
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