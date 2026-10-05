Vučić čestitao Dodiku na ubjedljivoj izbornoj pobjedi SNSD-a

Autor:ATV redakcija
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Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na ubjedljivoj pobjedi SNSD-a na opštim izborima, te poželio sve najbolje srpskom narodu u Republici Srpskoj.
"Posebno čestitam Željki Cvijanović i Savi Miniću na izboru za srpskog člana Predsedništva BiH i za predsednika Republike Srpske", rekao je Vučić novinarima u Banoštoru kod Beočina, prenosi Srna
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