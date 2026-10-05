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Vučić čestitao Dodiku na ubjedljivoj izbornoj pobjedi SNSD-a

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05.10.2026 10:52

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Вучић честитао Додику на убједљивој изборној побједи СНСД-а
Foto: Instagram / buducnostsrbijeav

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na ubjedljivoj pobjedi SNSD-a na opštim izborima, te poželio sve najbolje srpskom narodu u Republici Srpskoj.

"Posebno čestitam Željki Cvijanović i Savi Miniću na izboru za srpskog člana Predsedništva BiH i za predsednika Republike Srpske", rekao je Vučić novinarima u Banoštoru kod Beočina, prenosi Srna

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Tagovi :

Aleksandar Vučić

Milorad Dodik

Srbija

Republika Srpska

Izbori 2026

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