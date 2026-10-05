U požaru kod Tuzle poginuo muškarac (80)

Autor:ATV redakcija
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Muškarac (80) iz Rapača poginuo je u požaru koji se dogodio juče u Rapačama.
Požar je prijavljen Policijskoj stanici Zapad, 04. oktobra oko 13 časova.
O događaju je upoznat dežurni tužilac KTTK-a, a potrebne radnje prema uputama tužioca su preduzeli istražitelji OKP PU Tuzla.
Nakon okončanja KTTK-a će biti dostavljen izvještaj, prenosi Avaz.
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