Stotine škola i dalje zatvorene zbog demonstracija

Očekuje se da će između 400 i 500 srednjih škola širom Francuske ostati zatvorene i danas zbog protesta povodom lošeg stanja objekata i učionica, te nedostatka nastavnika i kapaciteta, izjavio je ministar prosvjete Eduar Žefre.

On je rekao da su 24 škole spaljene ili opljačkane i da je 78 zaposlenih u obrazovnom sistemu povrijeđeno od početka demonstracija.

Televizija BFMTV prikazala je jutros snimke sukoba policije i učenika u Lilu, na sjeveru zemlje.

Protesti i blokade širom zemlje ukazuju na napetu društvenu atmosferu dok Vlada Francuske pokušava da usvoji budžet za narednu godinu kako bi se smanjio deficit.

"Naš prioritet je da uspostavimo red", rekla je portparol Vlade Mod Brežon televiziji "Si-En njuz".

Protesti su počeli krajem septembra u srednjoj školi u predgrađu Pariza zbog nedostatka nastavnika.

Oko 5.000 ljudi, uglavnom tinejdžera, uhapšeno je širom zemlje od 28. septembra, a desetine su povrijeđene. Šteta na imovini je procijenjena na desetine miliona evra, prenosi Srna.