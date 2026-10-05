Zemljotres pogodio BiH

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 3,2 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 5. oktobra 2026. godine u 11.35 časova, na području Bosne i Hercegovine.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0845 i dužine 17.6228, na 32 kilometara od Mostara.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/X4Oz2IMJhg— EMSC (@LastQuake) October 5, 2026
Potres se osjetio i u susjednoj Hrvatskoj.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
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