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Zemljotres pogodio BiH

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05.10.2026 12:35

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Земљотрес погодио БиХ
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 3,2 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 5. oktobra 2026. godine u 11.35 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0845 i dužine 17.6228, na 32 kilometara od Mostara.

Potres se osjetio i u susjednoj Hrvatskoj.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

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Tagovi :

Zemljotres

Bosna i Hercegovina

Rihterova skala

Mostar

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