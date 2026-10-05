Pomen povodom 40 dana od smrti generala Mladića: Na groblju porodica, prijatelji i saborci

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na Topčiderskom groblju u Beogradu održan je četrdesetodnevni pomen generalu Ratku Mladiću, kojem je prisustvovala porodica i veliki broj prijatelja i nekadašnjih saboraca.
Kod porodične grobnice okupio se veliki broj prijatelja i nekadašnjih saboraca bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, a prisustvovao je i ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
Mladić je preminuo 27. avgusta u Hagu, a sahranjen je 7. septembra u porodičnoj grobnici na Topčiderskom groblju.
Na sahrani je opijelo služio patrijarh Porfirije, a kovčeg je prenijet uz vojne počasti i zastave Srbije i Republike Srpske, prenosi RTRS
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Srbija
3 h0
Srbija
18 h0
Srbija
20 h0
Najnovije
Najčitanije
14
26
14
25
14
21
14
17
14
10
Trenutno na programu