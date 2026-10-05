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Pomen povodom 40 dana od smrti generala Mladića: Na groblju porodica, prijatelji i saborci

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05.10.2026 13:27

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На Топчидерском гробљу у Београду одржан је четрдесетодневни помен генералу Ратку Младићу, којем је присуствовала породица и велики број пријатеља и некадашњих сабораца.
Foto: Srna

Na Topčiderskom groblju u Beogradu održan je četrdesetodnevni pomen generalu Ratku Mladiću, kojem je prisustvovala porodica i veliki broj prijatelja i nekadašnjih saboraca.

Kod porodične grobnice okupio se veliki broj prijatelja i nekadašnjih saboraca bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, a prisustvovao je i ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Mladić je preminuo 27. avgusta u Hagu, a sahranjen je 7. septembra u porodičnoj grobnici na Topčiderskom groblju.

Na sahrani je opijelo služio patrijarh Porfirije, a kovčeg je prenijet uz vojne počasti i zastave Srbije i Republike Srpske, prenosi RTRS

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Tagovi :

Groblje

Ratko Mladić

Beograd

Radan Ostojić

Vojska Republike Srpske

četrdesetodnevni pomen

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