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Roj stršljenova napao čovjeka, preživio preko 30 uboda

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05.10.2026 12:53

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Рој стршљенова напао човјека, преживио преко 30 убода
Foto: Pixabay

Prava drama odigrala se u selu Ovčinja kod Bajine Bašte, kada je roj stršljenova napao Milorada Jankovića (64).

Ovaj mještanin sa sestrićem Goranom krenuo je da spremi drva za ogrev, kao što to obično i radi, ali se sve pretvorilo u događaj koji će pamtiti dok je živ.

„Traktorom smo valjke vukli do moje kuće, bili smo tu neko vrijeme. Stršljenovi su imali svoje gnijezdo na jednoj suvoj trešnji. Kako smo prolazili tuda, oni su valjda bili uznemireni i napali su“, započinje svoju nesvakidašnju priču Milorad.

Dodaje da je u jednom trenutku osjetio kao da je neko košnicu izručio na njega — osjećao je stravične ubode, a potom i neopisivu bol.

„To je osjećaj koji se ne može riječima opisati. Leđa više nisam osjećao, u tom trenutku sam pričao na telefon, odmah sam ga bacio i pokušavao nekako da se spasim. Sa glave sam ih sklanjao rukama, ali one na leđima nisam mogao da dohvatim. Sekunde su bile u pitanju. Sestrić je uzeo neku granu i počeo da ih tjera. On je alergičan, dobro je samo što njega nisu napali“, kaže Milorad.

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Kada su nekako uspjeli da rastjeraju roj stršljenova, Goran i komšija Radivoje pozvali su Hitnu pomoć koja je odmah krenula na lice mjesta. Kako se vrijeme ne bi gubilo, Goran je Milorada stavio u svoj automobil i krenuo ka Bajinoj Bašti kako bi se što prije sreli sa vozilom Hitne pomoći.

Ljekari zatečeni ubodima

„U sanitetu je bio doktor Nebojša Jovanović sa medicinskim osobljem. Kad smo stigli u Dom zdravlja, uradili su sve što se radi u tim situacijama, a onda je konstatovano da ipak odem u užičku bolnicu. Doktor Nebojša i medicinska sestra su bili sa mnom u pratnji i ja sam im neizmjerno zahvalan za sve što su uradili za mene“, ispričao je Milorad.

U užičkoj bolnici primio je potrebnu terapiju i uspješno se oporavlja. Milorad je jedan od rijetkih koji je uspio da preživi ovakav brutalan napad roja stršljenova.

„Konstatovano mi je preko 30 uboda na cjelom tijelu, kad su me vidjeli doktori u Užicu, rekli su mi da sam za Ginisovu knjigu rekorda. Ja nijednog trenutka nisam gubio svijest, ali bolovi koje sam osjećao bili su ogromni. Zaista sam svima zahvalan koji su mi pomogli u ovom teškom trenutku. Oporavak protiče kako treba“, poručuje Milorad, prenosi B92.

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Tagovi :

stršljen

Ubod stršljena

Srbija

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