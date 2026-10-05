Minić se zahvalio Orbanu: Pamtimo Vašu prijateljski pruženu ruku i u teškim vremenima

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Foto: ATV

Premijer Srpske Savo Minić zahvalio se bivšem mađarskom premijeru Viktoru Orbanu na upućenoj čestitki povodom pobjede na opštim izborima.

"Republika Srpska pamti Vašu prijateljski pruženu ruku i u teškim vremenima", naveo je Minić na Iksu. Hvala Vam, @PM_ViktorOrban na čestitkama. Republika Srpska pamti Vašu prijateljski pruženu ruku i u teškim vremenima. — Savo Minić (@minic_savo) October 5, 2026

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