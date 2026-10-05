Minić se zahvalio Orbanu: Pamtimo Vašu prijateljski pruženu ruku i u teškim vremenima

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Premijer Srpske Savo Minić zahvalio se bivšem mađarskom premijeru Viktoru Orbanu na upućenoj čestitki povodom pobjede na opštim izborima.
"Republika Srpska pamti Vašu prijateljski pruženu ruku i u teškim vremenima", naveo je Minić na Iksu.
Hvala Vam, @PM_ViktorOrban na čestitkama.
Republika Srpska pamti Vašu prijateljski pruženu ruku i u teškim vremenima.— Savo Minić (@minic_savo) October 5, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h5
Najnovije
Najčitanije
14
26
14
25
14
21
14
17
14
10
Trenutno na programu