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Minić se zahvalio Orbanu: Pamtimo Vašu prijateljski pruženu ruku i u teškim vremenima

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05.10.2026 13:19

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Минић се захвалио Орбану: Памтимо Вашу пријатељски пружену руку и у тешким временима
Foto: ATV

Premijer Srpske Savo Minić zahvalio se bivšem mađarskom premijeru Viktoru Orbanu na upućenoj čestitki povodom pobjede na opštim izborima.

"Republika Srpska pamti Vašu prijateljski pruženu ruku i u teškim vremenima", naveo je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Viktor Orban

Čestitka

Republika Srpska

Mađarska

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