Vučević čestitao SNSD-u izbornu pobjedu: Jasna potvrda odgovorne politike

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević čestitao je, kako je naveo, veliku izbornu pobjedu svojim dragim prijateljima – Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović, Savi Miniću, Igoru Dodiku i svim članovima i simpatizerima SNSD-a.
"Poverenje koje su vam građani ponovo ukazali jasna je potvrda odgovorne politike, stabilnosti i uporne borbe za interese srpskog naroda", naglasio je Vučević.
On je poručio da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju bratskih veza i pružanju bezrezervne podrške razvoju i prosperitetu Republike Srpske.
"Zajedno nastavljamo da radimo za mir, stabilnost i napredak!", istakao je Vučević u objavi na "Instagramu".
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