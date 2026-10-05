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Vučević čestitao SNSD-u izbornu pobjedu: Jasna potvrda odgovorne politike

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05.10.2026 14:02

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Вучевић честитао СНСД-у изборну побједу: Јасна потврда одговорне политике

Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević čestitao je, kako je naveo, veliku izbornu pobjedu svojim dragim prijateljima – Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović, Savi Miniću, Igoru Dodiku i svim članovima i simpatizerima SNSD-a.

"Poverenje koje su vam građani ponovo ukazali jasna je potvrda odgovorne politike, stabilnosti i uporne borbe za interese srpskog naroda", naglasio je Vučević.

On je poručio da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju bratskih veza i pružanju bezrezervne podrške razvoju i prosperitetu Republike Srpske.

"Zajedno nastavljamo da radimo za mir, stabilnost i napredak!", istakao je Vučević u objavi na "Instagramu".

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Milorad Dodik

Miloš Vučević

Srbija

Republika Srpska

SNSD

Čestitka

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