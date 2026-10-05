Jovan čekao da prođe auto, pa bacio bombu u dvorište

Jovan R. (22) saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je 6. septembra u dvorište porodične kuće u Obrenovcu bacio aktiviranu ručnu bombu koja je eksplodirala i ugrozila živote ljudi i imovinu.

Prema naredbi o sprovođenju istrage, postoje osnovi sumnje da je Jovan R. 6. septembra oko 3.50 sati poneo sa sobom ručnu bombu M-50 (M-52), a potom se automobilom dovezao u neposrednu blizinu porodične kuće M.D.

Osumnjičeni je izašao iz automobila, ali se potom vratio u vozilo kako bi se sklonio od automobila koji je u tom trenutku prolazio pored njega. Sve vrijeme je, kako se sumnja, u ruci držao ručnu bombu.

Nakon oko pola minuta ponovo je izašao iz automobila i prišao kući oštećenog.

Aktivirao bombu i bacio je u dvorište

Kako se sumnja, Jovan R. je u 3.52 sati u dvorište porodične kuće bacio aktiviranu ručnu bombu M-50 (M-52), koja je potom eksplodirala.

U trenutku eksplozije u kući se nalazio M.D.

Tužilaštvo navodi da je eksplozijom izazvana opasnost po život i tijelo M.D, kao i građana koji žive u okolnim kućama.

Terete ga za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja

Naredbom o sprovođenju istrage Jovan R. se tereti za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Takođe će biti sprovedene dokazne radnje u cilju utvrđivanja elemenata krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

Iz Tužilaštva navode da ručna bomba čije je držanje građanima zabranjeno spada u kategoriju A oružja i ima karakteristike minsko-eksplozivnog sredstva, uključujući ubitačno i ranjavajuće dejstvo.

Tužilaštvo tražilo pritvor

Jovan R. je na saslušanju iznio svoju odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti da utiče na svjedoke, kao i opasnosti da u kratkom vremenskom periodu ponovi krivično djelo, prenosi Blic.