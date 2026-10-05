Logo

Jovan čekao da prođe auto, pa bacio bombu u dvorište

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 14:54

Komentari:

0
Бомба, два пиштоља и муниција
Foto: Pexels/Enrico Hänel

Jovan R. (22) saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je 6. septembra u dvorište porodične kuće u Obrenovcu bacio aktiviranu ručnu bombu koja je eksplodirala i ugrozila živote ljudi i imovinu.

Prema naredbi o sprovođenju istrage, postoje osnovi sumnje da je Jovan R. 6. septembra oko 3.50 sati poneo sa sobom ručnu bombu M-50 (M-52), a potom se automobilom dovezao u neposrednu blizinu porodične kuće M.D.

Osumnjičeni je izašao iz automobila, ali se potom vratio u vozilo kako bi se sklonio od automobila koji je u tom trenutku prolazio pored njega. Sve vrijeme je, kako se sumnja, u ruci držao ručnu bombu.

Nakon oko pola minuta ponovo je izašao iz automobila i prišao kući oštećenog.

Aktivirao bombu i bacio je u dvorište

Kako se sumnja, Jovan R. je u 3.52 sati u dvorište porodične kuće bacio aktiviranu ručnu bombu M-50 (M-52), koja je potom eksplodirala.

U trenutku eksplozije u kući se nalazio M.D.

Tužilaštvo navodi da je eksplozijom izazvana opasnost po život i tijelo M.D, kao i građana koji žive u okolnim kućama.

Terete ga za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja

Naredbom o sprovođenju istrage Jovan R. se tereti za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Takođe će biti sprovedene dokazne radnje u cilju utvrđivanja elemenata krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

Iz Tužilaštva navode da ručna bomba čije je držanje građanima zabranjeno spada u kategoriju A oružja i ima karakteristike minsko-eksplozivnog sredstva, uključujući ubitačno i ranjavajuće dejstvo.

Tužilaštvo tražilo pritvor

Jovan R. je na saslušanju iznio svoju odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti da utiče na svjedoke, kao i opasnosti da u kratkom vremenskom periodu ponovi krivično djelo, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bomba

Beograd

bačena bomba

Porodična kuća

Crna hronika

Komentari (0)

Pročitajte više

Маричић: Бањалучани препознали нашу политику, пред нама велики планови

Banja Luka

Maričić: Banjalučani prepoznali našu politiku, pred nama veliki planovi

4 h

0
Милорад Додик СНСД

Republika Srpska

SNSD i dalje ubjedljivo vodi za NSRS

4 h

3
Ружа

Ostali sportovi

Tragedija u svijetu gimnastike: Preminuo čuveni olimpijski šampion

4 h

0
Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

Republika Srpska

Minić: Biću predsjednik svih građana Srpske, bez obzira na političke razlike, vjeru i naciju

4 h

7

Više iz rubrike

Биљана Плавшић

Srbija

Opijelo Biljani Plavšić u Beogradu

4 h

0
Вучевић честитао СНСД-у изборну побједу: Јасна потврда одговорне политике

Srbija

Vučević čestitao SNSD-u izbornu pobjedu: Jasna potvrda odgovorne politike

4 h

0
На Топчидерском гробљу у Београду одржан је четрдесетодневни помен генералу Ратку Младићу, којем је присуствовала породица и велики број пријатеља и некадашњих сабораца.

Srbija

Pomen povodom 40 dana od smrti generala Mladića: Na groblju porodica, prijatelji i saborci

5 h

1
Рој стршљенова напао човјека, преживио преко 30 убода

Srbija

Roj stršljenova napao čovjeka, preživio preko 30 uboda

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 05.10.2026.

18

57

Gori kamion na Rači, gužve neizbježne

18

53

Oglasio se predsjednik FS Portugala zbog Ronalda: "Odavno bi on otišao da..."

18

53

Gorica Dodik snimkom opisala Vukanovića nakon izbornog debakla

18

53

Kćerka Saše Popovića odustala od fakulteta: Evo čime se bavi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima