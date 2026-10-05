Maričić: Banjalučani prepoznali našu politiku, pred nama veliki planovi

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić zahvalio je građanima Banjaluke što su ukazali povjerenje ovoj stranci na proteklim izborima, te prepoznali njenu novu politiku, energiju i pristup koji je usmjeren ka konkretnom radu i rješavanju problema.

"Pred nama su veliki planovi za Banjaluku i vjerujem da ćemo u narednom periodu svojim radom pokazati da je to politika koja može donijeti napredak našem gradu", naglasio je Maričić.

On je istakao da cilj nije samo da razgovaraju sa onima koji su dali SNSD-u podršku.

"Želimo da u narednom periodu dođemo do svakog čovjeka, da čujemo i one koji danas ne glasaju za SNSD i da kroz konkretan rad, rezultate i odgovornu politiku steknemo i njihovo povjerenje. Vjerujemo u Banjaluku i imamo velike planove za najveći grad u Republici Srpskoj", dodao je Maričić.

On je rekao da nastavlja da radi, sluša ljude i zajedno sa njima gradi bolju Banjaluku.

"Istovremeno, ostajemo posvećeni očuvanju onoga što nam je najvažnije – interesa i vrijednosti Republike Srpske", istakao je Maričić, koji je bio i kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz Izborne jedinice tri.

Maričić je zahvalio građanima što su mu ukazali povjerenje, dodajući da to za njega predstavlja čast i obavezu da u narednom periodu nastavi da radi još odgovornije, predanije i snažnije.

On je naveo u saopštenju da ovaj rezultat za njega nije samo broj, već i potvrda da građani prepoznaju trud, rad i energiju koju ulaže SNSD, ali i obavezu da opravdaju povjerenje koje im je ukazano.

SNSD osvojio je najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentrane skupštine BiH na proteklih izborima u Izbornoj jedinici tri, kojoj pripada i Banjaluka, prenosi Srna.