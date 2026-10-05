Ovo su imena direktno izabranih poslanika u Parlament FBiH

Autor:ATV redakcija
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Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sastoji se od ukupno 98 poslanika. Od tog broja 73 poslanika je izabrano direktno dok će 25 ući kroz kompenzacione liste. U nastavku donosimo imena direktno izabranih poslanika.
Prema rezultatima izbora, podsjećamo, SDA će imati 32 mandata (7 kompenzacijskih), SDP 16 (4 kompenzacije), Koalicija oko HDZ-a 14 (3 kompenzacije), Stranka za BiH 9 (3 kompenzacije), Koalicija oko Naroda i pravde 7 (3 kompenzacije), Demokratska fronta 6 (2 kompenzacije), Naša stranka 4 (2 kompenzacije), Koalicija NES, PDA, Naprijed 4 (1 kompenzacijski), Koalicija oko HDZ 1990 tri mandata, POMAK jedan mandat, HNP jedan mandat i Bosanskohercegovačka inicijativa- Kasumović Fuad jedan mandat.
U nastavku donosimo imena direktno izabranih poslanika ispred svih stranaka:
SDA: Nijaz Hušić, Hamdija Abdić, Bisenija Mušedinović, Rahim Gadžić, Indira Omeragić, Irfan Halilagić, Edin Vikalo, Bego Gutić, Hasiba Kurtić, Nezir Pivić, Suad Huskić, Emira Drna-Čičeklić, Mirza Ganić, Mirza Mušija, Selma Hušić, Adnan Efendić, Lejla Čomor, Alija Jusić, Mujo Trako, Alisa Karahodžić, Nisvet Hrnjić, Kenan Greda, Haris Šabanović, Edin Smajić, Sebija Izetbegović.
NES, PDA, Naprijed: Nermin Ogrešević, Dženita Murtagić, Elzina Pirić.
SDP: Armin Halitović, Nihad Krajinović, Vedran Lakić, Vedrana Petrović, Nusret Mamić, Elvir Karabajić, Iso Delibašić, Damir Mašić, Besim Belegić, Deala Bećirović Helez, Lana Prlić, Igor Stojanović.
Pomak: Šuhret Fazlić.
Stranka za BiH: Hamdija Lipovača, Hasan Handžić, Haris Gudić, Edina Gabela, Ramiz Meša, Almir Bećarević.
Demokratska fronta: Armin Zulić, Alma Kratina, Dennis Gratz, Mustafa Tabaković.
HDZ BIH, HSS SR, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST: Mijo Matanović, Goran Jukić, Lidija Bradara, Ilija Nakić, Marija Buhač, Kristina Šimović, Andrijana Katić, Slaven Zeljko, Toni Kraljević, Franka Leko, Tomislav Krišto.
Narod i pravda: Mustafa Šakić, Admir Čavalić, Elvedin Okerić, Rijad Konjhodžić.
Naša stranka: Amra Nadarević Vodenčarević, Edin Forto.
BHI - Kasumović Fuad: Elmin Šabanović.
KOALICIJA HDZ 1990, HRS, HDS I HSS: Slaven Raguž, Ante Pavković, Ante Jurčević.
HNP: Petar Galić.
Dodatnih 25 imena će biti odlučeno prema kompenzacijskim listama koje su ranije dostavljene Centralnoj izbornoj komisiji. Do promjena u sastavu će doći i zato što će određeni broj poslanika ući u izvršnu vlast, prenosi Kliks.
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