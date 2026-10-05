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Rođena braća se potukla zbog izbora, prolaznici snimali

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05.10.2026 15:16

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Туча браће због избора
Foto: Screenshot / YouTube

U Bugojnu je zabilježen nesvakidašnji incident u kojem su se, prema informacijama sa terena, fizički sukobila dvojica braće, a povod su navodno bili izborni rezultati.

Riječ je o braći Saji i Sanelu, koji su se sukobili nasred ulice, dok su cijeli događaj mobilnim telefonima snimili građani koji su se zatekli u blizini, piše "Crna Hronika".

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Kako navodi ovaj portal, jedan od braće politički je vezan za SDA, dok je drugi vezan za SDP, a verbalna rasprava o rezultatima izbora navodno je ubrzo prerasla u fizički obračun.

Incident se dogodio u neposrednoj blizini policijske stanice, a na mjestu događaja bila je i policijska ekipa.

Na snimku koji su zabilježili građani može se vidjeti fizički sukob dvojice muškaraca na ulici.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je neko od učesnika povrijeđen, niti da li će protiv njih biti preduzete zakonom predviđene mjere. Više detalja o incidentu očekuje se nakon zvaničnih informacija nadležnih policijskih organa.

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Inače, u Bugojnu je, kada je riječ o Opštim izborima, vođena vrlo tijesna bitka između Bakira Izetbegovića i Denisa Bećirovića u trci za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Pobjedu je na kraju odnio Bećirović sa 4.620 glasova, dok je Izetbegović imao 4.190 glasova.

Takođe, i u izborima za ostale nivoe vlasti ove dvije stranke su vodile tijesnu bitku u kojima je SDA imala blagu prednost u odnosu na SDP.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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