Logo

Albanski demonstranti pokušali da uđu u zgradu skupštine tzv. Kosova

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.10.2026 16:14

Komentari:

1
Демонстранти прескочили заштитне ограде и покушали да упадну у скупштину привремених институција у Прштини.
Foto: YouTube/Screenshot/KosovoOnline

Albanski demonstranti preskočili su danas zaštitne ograde i pokušali da upadnu u skupštinu privremenih institucija u Prištini, razbili su prozore na nekim kancelarijama, a koristili su i pirotehniku.

Demonstranti su koristili i pirotehnička sredstva u blizini zgrade skupštine tokom plenarne sjednice na kojoj je prva tačka dnevnog reda bio nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o Specijalizovanim vijećima.

Ovaj zakon predviđa da maksimalne kazne u procesima pred tim sudom mogu da iznose 15 godina.

Протести у Француској

Svijet

Haos u Francuskoj: Demonstranti zapalili kapiju škole, stotinu učenika blokirano

Tokom glasanja za nacrt, koji je usvojen glasovima 91 poslanika, došlo je do sukoba demonstranata i prištinske policije, prenosi Kosovo onlajn.

Grupa demonstranata danima protestuje zbog presude vođama terorističke OVK, koje je sud u Hagu osudio na ukupno 81 godinu zbog ratnih zločina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kosovo i Metohija

demonstracije

Priština

Komentari (1)

Pročitajte više

Синиша Шакић суђење

Hronika

Suđenje Šakiću: Tužilaštvo otkrilo kako su identifikovani korisnici ”Skaj” aplikacije

3 h

0
Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.

Region

Obustavljeno BCG vakcinisanje novorođenčadi, prijavljene nuspojave

3 h

0
Сједница СДС-а

Republika Srpska

Totalni haos u SDS-u, Pandurević oplela po Blanuši: Govorili smo da ćeš izgubiti, ti si rekao "pa šta"

3 h

3
Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.

Svijet

Usvojili petoro djece, pa ih pretvorili u robove: Na suđenju isplivali najjeziviji detalji

3 h

0

Više iz rubrike

Бомба, два пиштоља и муниција

Srbija

Jovan čekao da prođe auto, pa bacio bombu u dvorište

4 h

0
Биљана Плавшић

Srbija

Opijelo Biljani Plavšić u Beogradu

4 h

0
Вучевић честитао СНСД-у изборну побједу: Јасна потврда одговорне политике

Srbija

Vučević čestitao SNSD-u izbornu pobjedu: Jasna potvrda odgovorne politike

4 h

0
На Топчидерском гробљу у Београду одржан је четрдесетодневни помен генералу Ратку Младићу, којем је присуствовала породица и велики број пријатеља и некадашњих сабораца.

Srbija

Pomen povodom 40 dana od smrti generala Mladića: Na groblju porodica, prijatelji i saborci

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 05.10.2026.

18

57

Gori kamion na Rači, gužve neizbježne

18

53

Oglasio se predsjednik FS Portugala zbog Ronalda: "Odavno bi on otišao da..."

18

53

Gorica Dodik snimkom opisala Vukanovića nakon izbornog debakla

18

53

Kćerka Saše Popovića odustala od fakulteta: Evo čime se bavi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima