Albanski demonstranti pokušali da uđu u zgradu skupštine tzv. Kosova

Albanski demonstranti preskočili su danas zaštitne ograde i pokušali da upadnu u skupštinu privremenih institucija u Prištini, razbili su prozore na nekim kancelarijama, a koristili su i pirotehniku.

Demonstranti su koristili i pirotehnička sredstva u blizini zgrade skupštine tokom plenarne sjednice na kojoj je prva tačka dnevnog reda bio nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o Specijalizovanim vijećima.

Ovaj zakon predviđa da maksimalne kazne u procesima pred tim sudom mogu da iznose 15 godina.

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Tokom glasanja za nacrt, koji je usvojen glasovima 91 poslanika, došlo je do sukoba demonstranata i prištinske policije, prenosi Kosovo onlajn.

Grupa demonstranata danima protestuje zbog presude vođama terorističke OVK, koje je sud u Hagu osudio na ukupno 81 godinu zbog ratnih zločina.