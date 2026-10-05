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Totalni haos u SDS-u, Pandurević oplela po Blanuši: Govorili smo da ćeš izgubiti, ti si rekao "pa šta"

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05.10.2026 15:51

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Сједница СДС-а
Foto: RTRS

Nastavlja se haos u SDS-u nakon debakla kojeg su doživjeli na izborima. Oba kandidata (Branko Blanuša i Marinko Božoivć) su im doživjela teške poraze, a iz stranke je izbačen gradonačelnik Bijeljine.

Nakon što je lider SDS-a Branko Blanuša isključio Ljubišu Petrovića iz članstva, član Predsjedništva ove stranke Aleksandra Pandurević ga je žestoko napala.

Љубиша Петровић

Republika Srpska

Ljubiša Petrović isključen iz SDS-a!

Pandurević se upitala je li Blanuša na sastanku sa Miloradom Dodikom prije izbora dogovorio isključenje Petrovića.

"Blanušina odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a je nestatutarna, jer te odluke definiše Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti koji nikada nije donesen. Branko Blanuša je morao da podnese ostavku nakon što je izgubio u trci za predsjednika Republike Srpske. Ovakav rezultat SDS-a je sramotan. Blanuša je nakon izbora morao da podnese ostavku kao što su to svojevremeno uradili Mladen Bosić i Vukota Govedarica. Ostavka je znak moralne odgovornosti. Stranka koja je u rasulu nema luksuz da se rješava čovjeka koji ima najveću podršku u narodu", rekla je Pandurević.

Smatra da Blanuša želi da zakuca posljednji ekser u sanduk u kojem leži SDS.

"Član sam SDS-a od 1992. godine i mnogo sam duže u ovoj stranci nego Branko Blanuša. Ne znam samo da li je i ovo isključenje Ljubiše Petrovića dogovoreno na sastanku kod Milorada Dodika. Sad može i mene nestatutarno da isključi. Svi u Gradskom odboru SDS-a u Bijeljini smo uz Ljubišu Petrovića", rekla je.

Kaže da je Gradski odbor SDS Bijeljina u četiri navrata pisao Blanuši da će izgubiti izbore i savjetovali ga šta da uradi, ali da on nije htio da ih posluša.

"Samo nam je rekao: Pa šta i da izgubim, ja imam katedru", rekla je.

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Tagovi :

Ljubiša Petrović

SDS

Branko Blanuša

Aleksandra Pandurević

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