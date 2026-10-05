Gorica Dodik objavila fotografiju i poručila: Sigurno premijer

Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Gorica Dodik, kćerka predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, proslavila je sinoć pobjedu kandidata ove stranke na Parlamentarnim izborima.
Gorica je na svom Iks profilu podijelila nekoliko snimaka atmosfere sa proslave, a jedna fotografija privukla je veliku pažnju.
Ona je podijelila fotografiju Milorada Dodika preko koje je pisalo:
"Sigurno premijer".
https://t.co/h8eyhRpwf4— Gorica (@goricadodik) October 4, 2026
Podsjećamo, kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović ubjedljivo su pobijedili na izborima u nedjelju.
Osim toga, ova stranka je takođe ubjedljivi pobjednik za Narodnu skupštinu i Predstavnički dom PS BiH.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h3
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
58
18
57
18
53
18
53
18
53
Trenutno na programu