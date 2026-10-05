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Gorica Dodik objavila fotografiju i poručila: Sigurno premijer

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05.10.2026 16:51

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3
Горица, Милорад и Игор Додик
Foto: Privatna arhiva

Gorica Dodik, kćerka predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, proslavila je sinoć pobjedu kandidata ove stranke na Parlamentarnim izborima.

Gorica je na svom Iks profilu podijelila nekoliko snimaka atmosfere sa proslave, a jedna fotografija privukla je veliku pažnju.

Ona je podijelila fotografiju Milorada Dodika preko koje je pisalo:

"Sigurno premijer".

Podsjećamo, kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović ubjedljivo su pobijedili na izborima u nedjelju.

Osim toga, ova stranka je takođe ubjedljivi pobjednik za Narodnu skupštinu i Predstavnički dom PS BiH.

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