Milovanović: Čovjek koji u godinu dana tri puta izgubi daje sebi za pravo da isključuje iz SDS-a

Miroslav Milovanović, funkcioner SNSD-a iz Bijeljine, oglasio se nakon što je predsjednik SDS-a Branko Blanuša isključio Ljubišu Petrovića iz stranke.

Milovanović je poručio da nije Petrovićev fan, ali je jasno ukazao da Blanuša, čovjek koji je nanizao neuspjehe za kratko vrijeme, ne bi trebalo da ima pravo da isključuje nekoga iz stranke.

"Nisam fan Ljubiše Petrovića, čak smo i na sudu završili dva puta, ali Blanuša koji je u godini dana tri puta izgubio izbore dao sebi za pravo da isključuje umjesto da podnese ostavku", napisao je Milovanović na mreži Iks.