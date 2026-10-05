Koliko su partije dobile mandata: Najubjedljivija pobjeda SNSD, SDS izgubio titulu

SNSD je uvjerljivo najjača partija u NSRS sa 34 mandata koje bi trebalo da dobiju. PSS će imati 12, a SDS 11.

Prema posljednjim podacima CIK-a, SNSD je osvojio 194.871 glas što će im donijeti 27 direktnih mandata. Poredeći sa prošlim izborima, SNSD je osvojio 2022. godine 27 mandata i uz dva mandata sa kompenzacije imali su 29.

Kada je u pitanju PSS, Draško Stanivuković kaže da je ostvaren odličan rezultat. Ipak, slika nije jednostavna. PSS je po riječima Draška Stanivukovića nova organizacija koja postoji samo godinu dana. Što i nije u potpunosti tačno. Istina je da je PSS osnovan prošle godine, međutim, stranke koje čine PSS postoje daleko duže. Tako da je u toj političkoj zajednici glavni nosilac PDP.

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Nekadašnja stranka Mladena Ivanića na prošlim izborima osvojila je 65.861 glas, čime su dobili osam mandata. Šest je bilo redovnih, a dva kompenzaciona. Ove godine, broj glasova povećali su za 5.000, ali više ne pričamo o PDP-u nego o skupu više stranaka. Tako je npr. samo Dejan Kojić, nekadašnji član DEMOS-a, a sada dio PSS-a, donio ovoj političkoj organizaciji 3.000 glasova. Tu su takođe i Igor Radojičić sa pokretom "Svojim putem", kao i Maja Dragojević Stojić, doskorašnja perjanica SDS-a u Prijedoru koja je napustila stranku i pristupila Drašku Stanivukoviću.

Sa 12 mandata koliko PSS može očekivati u NSRS postaće druga najjača opcija, međutim, snaga PDP-a i čitave organizacije nalazi se u slobodnom padu.

SDS je nastavio sa gašenjem na političkoj sceni. Možda gruba riječ, ali o državotvornoj stranci od sada se govori kao o trećoj političkoj opciji u Republici Srpskoj. Na prošlim izborima SDS je imao 13 mandata i 95.640 glasa. Ove godine, uz izborne poluge poput kandidatura za obje inokosne funkcije Branka Blanuše i Marinka Božovića, SDS je osvojio 60.661 glas, što je pad za 35.000 glasova.

SDS će sa 11 poslanika obilježiti najgori rezultat u istoriji stranke.

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Kada su u pitanju druge političke opcije, DNS i NPS bi zajedno trebalo da imaju pet narodnih poslanika. Izvjestan je pad i kod njih. Pojedinačne stranke su u prošlom sazivu imale sedam poslanika. DNS je imao četiri, a NPS tri. Sa pet poslanika u NSRS i 27.768 glasova, ova koalicija je četvrta po snazi u NSRS.

Pad fakturiše i SP-DEMOS. Sa preko 70.000 glasova na prošlim izborima stranke Petra Đokića i Nedeljka Čubrilovića imale su 10 poslanika. Ove godine imaće trebalo bi da ih imaju pet.

Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića izgubila je glasove, ali povećala je broj poslanika. Sa osvojena četiri direktna mandata dobiće jedan kompenzacioni čime će popraviti stanje u odnosu na prošlu godinu, ali će zato i oni fakturisati pad od nekoliko hiljada glasova.

SPS Gorana Selaka popravio je izborni rezultat u odnosu na 2022. godinu. Sa više od 3.000 glasova razlike u odnosu na prethodne izbore, SPS će imati četiri poslanika, što je jedan više nego u 11. sazivu NSRS.

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Na kraju, najveće iznenađenje na izborima pretvorilo se u negativnu priču. Lista za pravdu i red će imati četiri poslanika, kao i prethodne godine. Međutim, ove godine i oni su iskoristili izbornu polugu u vidu kandidature za najvišu funkciju što u teoriji nosi više glasova i za samo listu za NSRS. Nebojša Vukanović kao kandidat za Predsjedništva BiH nije napravio dobar rezultat, što se odrazilo i na samu listu.

Oni bi u 12. sazivu NSRS terbalo da imaju tri direktna mandata, uz jedan kompenzacioni. Ono što je važno naglasiti je da Lista za pravdu i red na ove izbore nije u potpunosti izlazila samostalno, jer su bili u koaliciji sa PDP Republike Srpske Igora Crnatka. Iako marginalna politička organizacija, Crnadak je uspio da zadrži svoje biračko tijelo u Banjaluci, a njegov mandat teško je gledati i kao mandat Liste za pravdu i red. Tako da bi suštinski, Lista za pravdu i red trebalo da ostane sa poslanikom manje, ali će uz Igora Crnatka zadržati klub u NSRS.

U Narodnu skupštinu, iz Izborne jedinice 6, bi trebalo da uđe i Slavenko Ristić, lider RSS.