Bačena bomba na kuću Ramiza Keljmendija?

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Postoji sumnja da je eksplozivna naprava bačena na kuću biznismena Ramiza Keljmendija u Peći, prenosi portal Indeksonline.
Prema izvorima tog medija, na lice mjesta izašli su pripadnici Kosovske policije i nadležne jedinice, koje rade na slučaju i kontrolišu okolinu.
Do objavljivanja ovog teksta nije zvanično potvrđeno da je riječ o eksplozivnom sredstvu. Indeksonline je kontaktirao policiju u Peći i čeka zvaničan odgovor u vezi sa događajem.
Za sada nema informacija o povrijeđenima ni o eventualnoj materijalnoj šteti.
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