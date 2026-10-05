Bačena bomba na kuću Ramiza Keljmendija?

Postoji sumnja da je eksplozivna naprava bačena na kuću biznismena Ramiza Keljmendija u Peći, prenosi portal Indeksonline.

Prema izvorima tog medija, na lice mjesta izašli su pripadnici Kosovske policije i nadležne jedinice, koje rade na slučaju i kontrolišu okolinu.

Do objavljivanja ovog teksta nije zvanično potvrđeno da je riječ o eksplozivnom sredstvu. Indeksonline je kontaktirao policiju u Peći i čeka zvaničan odgovor u vezi sa događajem.

Za sada nema informacija o povrijeđenima ni o eventualnoj materijalnoj šteti.