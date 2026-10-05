"Džaba zlato i dukati" Stanivuković prespavao rezultate: PSS je skupo plaćen

Banjaluka je svjedočila jednoj od najagresivnijih političkih kampanja. Režija Draška Stanivukovića uključivala je opštu prisutnost, luksuz, kampere, stil i prestiž. U izbornoj noći predsjednik PSS-a nemušto je izgovarao svježe naučen tekst, da je njegova organizacija, na neki način, ipak ostvarila istorijski uspjeh. Da li je to baš tako?

PSS je bio fokusiran na kandidature Branka Blanuše i Marinka Božović, kaže Stanivuković. Ali opet, rezultat PSS-a je odličan, bolji su od SDS.

"Božović je bio drugi kandidat, a treći je bio ubjedljivo treći (Nebojša Vukanović). Želim reći da nam je žao što su se desili takvi rezultati za kandidate koje smo podržali. PSS nije imao nijednog kandidata za inokosnu poziciju i mi smo napravili najveći rezultat otkad postojimo, a postojimo godinu dana. Danas podrška pokreta PSS-a je 15 odsto. Rast rezultata u Republici Srpskoj je preko 50 odsto. Narode, mnogo hvala. Danas možemo reći da smo druga najjača politička organizacija u Republici Srpskoj. Ono što PDP nije uspio, danas mi ujedinjeni smo uspjeli, bez ijedne kandidature za inokosnu poziciju", rekao je Stanivuković.

Činjenica je da je PSS druga politička organizacija u Republici Srpskoj. Činjenica je i da su na tom mjestu ne zbog svog uspjeha, nego zbog ogromnog pada SDS-a. Činjenica je i da je izlaznost mala, ali posao opozicije je da mobiliše svoje simpatizere. To Draško Stanivuković nije uspio.

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Pokret Sigurna Srpska (PSS) osnovan je prošle godine. Riječ je o koaliciji čiji najveći kapital ima PDP. Pored njih, tu su i druga imena poput pokreta Svojim putem Igora Radojičića, Srpska napredna stranka RS - FBIH, Demokratski centar Republike Srpske, kao i grupacija nekadašnjih funkcionera DEMOS-a koju okuplja Dejan Kojić.

Sa svim novim članstvom, PSS je u Republici Srpskoj za NSRS skupio 70.768 glasova. Sam PDP na izborima 2022. godine osvojio je 65.861. Funkcioneri nekadašnjeg DEMOS-a okupljeni oko Dejana Kojića na svojoj listi donijeli su PSS-u 5.082 glasa, i to je razlika koju je organizacija Draška Stanivukovića napravila u odnosu na PDP-a.

Draško Stanivuković ATV

Gledajući brojne nove funkcionere i političke stranke koje je okupio Draško Stanivuković, PSS je trebalo da ostvari daleko bolji rezultat. Umjesto toga, zadržali su se na istom što je evidentan pad za projekat Draška Stanivukovića. Njihov ovogodišnji uspjeh, kako ga Stanivuković pokušava predstaviti, isključivo je vezan za pad SDS-a.

Gradonačelnik Banjaluke je tokom čitave godine urušavao rukovodstvo SDS-a. Od ponižavanja Branka Blanuše, do preuzimanja njihovih funkcionera, Stanivuković je uspio u jednom - da oslabi Srpsku demokratsku stranku. Ono čemu su se nadali i on i Nebojša Vukanović je SDS-ovo biračko tijelo. Ipak, simpatizeri SDS-a u nedjelju nisu glas dali nekome drugom, nego su postali dio "male izlaznosti".

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Sa dva kredita, jedan koji se tiče megalomanskog projekta PSS-a i drugog koji se tiče urušavanja SDS-a, Stanivuković treba da nastavi da samostalno obitava na političkoj sceni glumeći opozicionara. Ostvarena "pobjeda" na ovim izborima zahtijevaće potpunu reorganizaciju, ili ciljeva, ili rukovodstva. Draško Stanivuković nije pobijedio, samo je uspio da nadživi SDS.