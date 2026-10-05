Ljubiša Petrović isključen iz SDS-a!

Petrović je isključen zbog grubog kršenja Statuta SDS-a koji predviđa poštovanje odluka organa Glavnog odbora i Predsjedništva o kandidaturama za inokosne funkcije i javne podrške kandidatima drugih političkih stranaka na izborima.

"Imenovanom prestaju sva prava i obaveze koje proizilaze iz Statuta SDS-a. Odluka stupa na snagu danom donošenja", navodi se u odluci.

Podsjećamo, Petrović je javno pružao podršku Nebojši Vukanoviću kao kandidatu za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, iako je SDS imao svog kandidata.