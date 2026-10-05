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Ljubiša Petrović isključen iz SDS-a!

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05.10.2026 11:17

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Љубиша Петровић искључен из СДС-а!
Foto: Facebook

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke (SDS), odlukom predsjednika ove stranke Branka Blanuše.

Petrović je isključen zbog grubog kršenja Statuta SDS-a koji predviđa poštovanje odluka organa Glavnog odbora i Predsjedništva o kandidaturama za inokosne funkcije i javne podrške kandidatima drugih političkih stranaka na izborima.

"Imenovanom prestaju sva prava i obaveze koje proizilaze iz Statuta SDS-a. Odluka stupa na snagu danom donošenja", navodi se u odluci.

Podsjećamo, Petrović je javno pružao podršku Nebojši Vukanoviću kao kandidatu za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, iako je SDS imao svog kandidata.

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Tagovi :

Ljubiša Petrović

SDS

Isključenje iz stranke

Branko Blanuša

gradonačelnik Bijeljine

saopštenje

Komentari (4)

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