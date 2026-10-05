Zel čestitao Cvijanovićevoj: Barem jedan istinski demokrata u Sarajevu

Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel čestitao je pobjedu kandidatu SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki Cvijanović i ocijenio da će njenom pobjedom u Sarajevu biti barem jedan istinski demokrata.

Komentarišući pobjedu kandidata SNSD-a, uključujući kandidata za predsjednika Republike Srpske Save Minića, Zel je ocijenio da su to sjajne vijesti za Republiku Srpsku i za slobodu.

"Sjajne vijesti! Veoma sam ponosan. Živjela Republika Srpska! Živjela sloboda!", napisao je Zel na "Iksu".

Komentarišući rezultate izbora za Narodnu skupštinu, Zel je naveo da je prednost nevjerovatna, navodeći da je SNSD, koji predvodi predsjednik Milorad Dodik, osvojio je 38,89 odsto glasova, dok je opozicioni PSS, koji predvodi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, dobio 14,11 odsto.

PLENKOVIĆ DA SMANjI PODRŠKU BOŠNjACIMA I STANE UZ SRBE U BiH

Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel poručio je premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću da bi trebao da smanji podršku Bošnjacima i stane uz Srbe, kako bi se oživio Dejtonski mirovni sporazum i obnovila autonomija hrišćana u BiH.

On je komentarisao Plenkovićevu objavu na "Iksu" u kojoj je hrvatski premijer kandidatu HDZ-a za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Darjani Filipović čestitao na ostvarenom rezultatu na jučerašnjim izborima u BiH i istakao da od sada hrvatski narod u BiH ima legitimnog predstavnika.

A big night in Bosnia and Herzegovina! Milorad Dodik’s pro-Trump SNSD emerges as one of the biggest winners, with a clear message return to the original Dayton Agreement and restore Republic of Srpska’s competencies, including its army and border police. Congratulations also to HDZ on reclaiming the Croat seat in the Presidency. Back to Dayton or dissolution. 🇷🇸🇺🇸 — Stefan Bošnjak (@stefanbosnjak) October 4, 2026

Plenković je naveo i da Hrvatska ostaje posvećena daljem razvoju odnosa sa BiH.

Zel je sinoć čestitao pobjedu na izborima predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, kandidatu za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki Cvijanović i kandidatu za predsjednika Republike Srpske Savi Miniću, ocijenivši da je pobjeda kandidata SNSD-a na izborima donosi sjajnu noć za prijatelje Amerike i Izraela na Balkanu.