Gajić: Pometeni voljom naroda

Savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske Dubravka Gajić komentarisala je rezultate opštih izbora u Republici Srpskoj.

"Jedno je sigurno. Ni brezovom. Ni čeličnom. Pometeni voljom naroda. Jer je bitno!" napisala je Gajićeva na Iksu. Jedno je SIGURNO! Ni brezovom! Ni čeličnom! Pometeni voljom naroda! Jer je BITNO! — Dubravka Gajić (@Dubravka__Gajic) October 5, 2026

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