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Gajić: Pometeni voljom naroda

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05.10.2026 10:34

Komentari:

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Гајић: Пометени вољом народа

Savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske Dubravka Gajić komentarisala je rezultate opštih izbora u Republici Srpskoj.

"Jedno je sigurno. Ni brezovom. Ni čeličnom. Pometeni voljom naroda. Jer je bitno!" napisala je Gajićeva na Iksu.

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Dubravka Gajić

SNSD

Izbori 2026

Vlada Republike Srpske

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