Orban čestitao pobjedu SNSD-u: Snažan mandat za nastavak zalaganja za interese i prava Srpske

Bivši mađarski premijer Viktor Orban uputio je čestitke predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i Savi Miniću na ubjedljivoj pobjedi na izborima u BiH.

"Velika pobjeda! Čestitke predsjedniku Dodiku svim našim prijateljima iz SNSD-a – posebno Cvijanovićevoj i Miniću – na ubjedljivoj pobedi na izborima u BiH. Snažan mandat za nastavak zalaganja za interese i prava Republike Srpske", poručio je Orban na Iks-u. Grand slam! Congratulations to President @MiloradDodik and all our friends at SNSD - especially President Cvijanović and President Minić - on sweeping today’s elections in Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska. A strong mandate to continue standing up for the interests and rights of Republika Srpska. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 5, 2026

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