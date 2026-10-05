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Orban čestitao pobjedu SNSD-u: Snažan mandat za nastavak zalaganja za interese i prava Srpske

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05.10.2026 09:23

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Орбан честитао побједу СНСД-у: Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Српске

Bivši mađarski premijer Viktor Orban uputio je čestitke predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i Savi Miniću na ubjedljivoj pobjedi na izborima u BiH.

"Velika pobjeda! Čestitke predsjedniku Dodiku svim našim prijateljima iz SNSD-a – posebno Cvijanovićevoj i Miniću – na ubjedljivoj pobedi na izborima u BiH. Snažan mandat za nastavak zalaganja za interese i prava Republike Srpske", poručio je Orban na Iks-u.

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Milorad Dodik

Viktor Orban

SNSD

Opšti izbori 2026

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