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Trampov savjetnik: Srbi iz Srpske digli glas u ime istinske demokratije

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05.10.2026 09:08

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Трампов савјетник: Срби из Српске дигли глас у име истинске демократије
Foto: ATV

Srbi iz Republike Srpske ponovo su digli glas u ime demokratije, izjavio je Bred Parskal, medijski i politički savjetnik predsjednika SAD Donalda Trampa.

"Hrišćanski Srbi iz Republike Srpske ponovo su digli glas. Uz Božiju pomoć i u ime istinske demokratije!", napisao je na "Iksu" Parskal, povodom opštih izbora u BiH.

On je ukazao da se "nešto dešava ispod površine, od Balkana do Južne Amerike, što većina ljudi još ne razumije".

"Svijet se mjenja. Pažljivo pratite", poručio je Parskal.

Prema prvim, preliminranim rezultatima, na jučerašnjim izborima u BiH građani Republike Srpske najviše povjerenja ukazali su kandidatima SNSD-a na svim nivoima.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sinoć je proglasio pobjedu kandidata te stranke za predsjednika Republike Srpske Save Minića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koji su osvojili najviše glasova, kao i SNSD-a na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

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Republika Srpska

SNSD

Bred Parskal

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Donald Tramp

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