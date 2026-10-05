Trampov savjetnik: Srbi iz Srpske digli glas u ime istinske demokratije

Srbi iz Republike Srpske ponovo su digli glas u ime demokratije, izjavio je Bred Parskal, medijski i politički savjetnik predsjednika SAD Donalda Trampa.

"Hrišćanski Srbi iz Republike Srpske ponovo su digli glas. Uz Božiju pomoć i u ime istinske demokratije!", napisao je na "Iksu" Parskal, povodom opštih izbora u BiH.

On je ukazao da se "nešto dešava ispod površine, od Balkana do Južne Amerike, što većina ljudi još ne razumije".

The Christian Serbs of Republika Srpska have spoken again. With God’s help and in the name of true democracy! From the Balkans to South America, something is happening beneath the surface that most people still don’t understand. The world is changing. Watch closely. — Brad Parscale (@parscale) October 4, 2026

"Svijet se mjenja. Pažljivo pratite", poručio je Parskal.

Prema prvim, preliminranim rezultatima, na jučerašnjim izborima u BiH građani Republike Srpske najviše povjerenja ukazali su kandidatima SNSD-a na svim nivoima.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sinoć je proglasio pobjedu kandidata te stranke za predsjednika Republike Srpske Save Minića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koji su osvojili najviše glasova, kao i SNSD-a na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.