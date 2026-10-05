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SNSD ubjedljivo prvi: Za Narodnu skupštinu osvojio 194.227 glasova

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05.10.2026 08:04

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2
Милорад Додик СНСД
Foto: ATV

SNSD osvojio je 194.227 glasova ili 38,95 odsto za Narodnu skupštinu Republike Srpske, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije BiH nakon obrađenih 93,46 biračkih mjesta.

Na drugim mjestu je Pokret "Sigurna Srpska" sa osvojenih 70.177 glasova.

SDS-Volja naroda osvojio je 60.559 glasova, a DNS-NPS 27.751 glas.

Važećih listića bilo je 498.707, nevažećih praznih 10.150, a nevažećih iz drugih razloga 40.265.

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SNSD

narodna skupština

Narodna skupština Republike Srpske

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Izbori 2026

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